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Сергей Долидович. Фото: Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый известный белорусский лыжник отказывается снимать БЧБ-флаг с балкона Ранее Сергей Долидович активно высказывался о происходящих в Беларуси событиях.

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу.Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите, уважаемый…История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», — написал Сергей.Напомним, ранееактивно высказывался о происходящих в Беларуси событиях.