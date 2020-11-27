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Самый известный белорусский лыжник отказывается снимать БЧБ-флаг с балкона
Источник материала: UDF
Сергей Долидович. Фото: Еврорадио
«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу.
Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите, уважаемый…
История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», — написал Сергей.
Напомним, ранее Сергей Долидович активно высказывался о происходящих в Беларуси событиях.
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Ранее Сергей Долидович активно высказывался о происходящих в Беларуси событиях.
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