ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опять девальвация! Утром 27 ноября все валюты дорожают уже четвёртый день подряд

27.11.2020 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Опять девальвация! Утром 27 ноября все валюты дорожают уже четвёртый день подряд
Иллюстративное фото
На БВФБ в пятницу 27 ноября доллар и евро подскочили до максимума за три недели, а российский рубль до максимума за 10 недель. Валютная корзина подорожала на 0,29%.

С начала недели корзина валют выросла в цене уже на 1,29%, но с начала ноября рост составил всего 0,43%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by по состоянию на 10:19:

Курс доллара вырос на 0,0105 BYN до 2,5775 BYN/USD. Это максимальный уровень за 21 день.

Напомним, что ещё в понедельник доллар находился на минимуме за четыре недели, а к пятнице он поднялся до максимума за три недели.

Курс евро подскочил ещё на 0,0183 BYN до 3,0769 BYN/EUR — максимума за 23 дня.

Евро вместе с долларом дорожает уже четвёртый раз подряд.

Курс российского рубля поднялся на 0,0034 BYN до 3,4010 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей подорожала до максимума за 70 дней. Российский рубль дорожает уже девятый раз за последние десять торговых сессий.

Московская биржа


Российский рубль умеренно девальвируется в начале торгов на валютной бирже в Москве.

Курс доллара поднялся до 75,81 российских рублей, а курс евро вырос до 90,39 российских рублей.

Доллар и евро оттолкнулись от минимума за два месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала недели корзина валют выросла в цене уже на 1,29%.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тухло, энергетики ноль». У нового состава одной из главных женских групп вышел первый клип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика