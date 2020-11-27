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Опять девальвация! Утром 27 ноября все валюты дорожают уже четвёртый день подряд
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала недели корзина валют выросла в цене уже на 1,29%, но с начала ноября рост составил всего 0,43%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара вырос на 0,0105 BYN до 2,5775 BYN/USD. Это максимальный уровень за 21 день.
Напомним, что ещё в понедельник доллар находился на минимуме за четыре недели, а к пятнице он поднялся до максимума за три недели.
Курс евро подскочил ещё на 0,0183 BYN до 3,0769 BYN/EUR — максимума за 23 дня.
Евро вместе с долларом дорожает уже четвёртый раз подряд.
Курс российского рубля поднялся на 0,0034 BYN до 3,4010 BYN/100 RUB.
Сотня российских рублей подорожала до максимума за 70 дней. Российский рубль дорожает уже девятый раз за последние десять торговых сессий.
Московская биржа
Российский рубль умеренно девальвируется в начале торгов на валютной бирже в Москве.
Курс доллара поднялся до 75,81 российских рублей, а курс евро вырос до 90,39 российских рублей.
Доллар и евро оттолкнулись от минимума за два месяца.
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С начала недели корзина валют выросла в цене уже на 1,29%.
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