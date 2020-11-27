ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нового поезда «Пинск-Минск» еще нет, а билеты уже подорожали на четверть

27.11.2020 11:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Нового поезда «Пинск-Минск» еще нет, а билеты уже подорожали на четверть

  • 27.11.2020, 11:27
Нового поезда «Пинск-Минск» еще нет, а билеты уже подорожали на четверть

Поезд начнет курсировать с 13 декабря.

Проезд в новом поезде из Пинска в Минск и обратно по выходным будет стоить дороже на 25%, пишет сайт media-polesye.by.

Прежняя стоимость билета — 9,95 рубля. Выяснилось, что с нового графика к составам дизель-поездов PESA ДП3 будет применяться дополнительный коэффициент к стоимости билета (цена до Пинска без него составляла бы 9,95). В связи с этим дорожает проезд и на всех остальных маршрутах бизнес-класса, по которым курсируют трёхвагонные составы ДП3 (Минск — Полоцк, Минск — Гродно (рейс № 731/732), Могилев — Полоцк, Могилев — Гомель), сообщает БелЖД.

Билет от Пинска до Минска будет стоить 12 рублей 45 копеек.

Поезд начнёт обслуживать маршрут с 13 декабря.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Москва исключает Таракана из политической жизни Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика