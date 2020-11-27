ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Москва исключает Таракана из политической жизни Беларуси

27.11.2020 11:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Москва исключает Таракана из политической жизни Беларуси

  • 27.11.2020, 11:23
  • 1,763
Москва исключает Таракана из политической жизни Беларуси

Лавров привез «черную метку» из Кремля.

В четверг 26 ноября руководитель МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегии министерств двух стран. Но показалось, что истинная причина его появления была другая.

Александру Лукашенко руководитель МИД России напомнил о его обещании Владимиру Путину:

«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи».

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии udf.by отметил, что в Москве осознали попытку Лукашенко уйти от выполнения обещания.

«Уже визит главы Службы внешней разведки России Нарышкина в Минск показал, что в Москве считают: Лукашенко не собирается выполнять план, который ему предлагает Кремль, пытаясь разрешить кризис на собственных условиях, которые не предполагают немедленного начала транзита власти, на чем настаивает российская сторона», – сказал Сивицкий.

Кремль пытается воспользоваться политическим кризисом в Беларуси, когда Лукашенко находится в слабой и уязвимой позиции.

«Москва хочет исключения Лукашенко из политической жизни Беларуси. В этой связи сам визит Лаврова и напоминание с его стороны является сигналам со стороны Кремля о недопустимости отхода от так называемого плана Патрушева-Путина и необходимости выполнять сочинские договоренности», – добавил Сивицкий.

Пока Москва действует довольно мягко.

«Пока что попытки повлиять на руководство Беларуси предпринимаются в дипломатической манере, но очевидно, что давление Кремля на Лукашенко растет. И не исключено, что уже под конец этого года из непубличного оно станет явным, что чревато новым конфликтом и обострением отношений между Минском и Москвой», – считает Сивицкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лавров привез «черную метку» из Кремля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская приглашена на встречу с президентом США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика