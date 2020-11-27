Источник материала: Хартия'97

Москва исключает Таракана из политической жизни Беларуси 27.11.2020, 11:23

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Лавров привез «черную метку» из Кремля.

В четверг 26 ноября руководитель МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегии министерств двух стран. Но показалось, что истинная причина его появления была другая.

Александру Лукашенко руководитель МИД России напомнил о его обещании Владимиру Путину:

«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи».

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии udf.by отметил, что в Москве осознали попытку Лукашенко уйти от выполнения обещания.

«Уже визит главы Службы внешней разведки России Нарышкина в Минск показал, что в Москве считают: Лукашенко не собирается выполнять план, который ему предлагает Кремль, пытаясь разрешить кризис на собственных условиях, которые не предполагают немедленного начала транзита власти, на чем настаивает российская сторона», – сказал Сивицкий.

Кремль пытается воспользоваться политическим кризисом в Беларуси, когда Лукашенко находится в слабой и уязвимой позиции.

«Москва хочет исключения Лукашенко из политической жизни Беларуси. В этой связи сам визит Лаврова и напоминание с его стороны является сигналам со стороны Кремля о недопустимости отхода от так называемого плана Патрушева-Путина и необходимости выполнять сочинские договоренности», – добавил Сивицкий.

Пока Москва действует довольно мягко.

«Пока что попытки повлиять на руководство Беларуси предпринимаются в дипломатической манере, но очевидно, что давление Кремля на Лукашенко растет. И не исключено, что уже под конец этого года из непубличного оно станет явным, что чревато новым конфликтом и обострением отношений между Минском и Москвой», – считает Сивицкий.

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