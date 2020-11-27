Источник материала: Хартия'97

Работник БЕЛАЗа: На заводе большая часть людей за перемены 27.11.2020, 11:16

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Как Олег Сосницкий решил присоединиться к забастовке.

Жодинец Олег Сосницкий три с половиной года отработал сварщиком на БЕЛАЗе и очень ценил свою работу.

После выборов в августе он, по его словам ex-press.by , был шокирован их результатами:

— В августе я, как и многие смелые работники БЕЛАЗа, выходил с требованием пересчета голосов после фальсифицированных выборов. Тогда на время все внешне затихло, но с тех пор на предприятии все время обсуждают то, что произошло и происходит в нашей стране…

В тот день, когда Светлана Тихановская объявила об общенациональной забастовке, 26 октября, я не успел во время присоединиться к ребятам, — мастер все время держал меня на контроле. Мы попробовали собраться и 27 октября — людей было не много, но они были. Все наши попытки собраться жёстко пресекались руководством завода. А потом я переборол свой страх, сломал его, и решился.

Олег Сосницкий уведомил начальство о присоединении к национальной стачке 9 ноября. Требования, которые он выдвинул: отставка Лукашенко, проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан.

— Я объявил бойкот режиму и не ходил на работу, так как не считал это целесообразным. Просто не посчитал нужным ходить на завод и там ничего не делать, — рассказывает жодинец.

Олега Сосницкого уволили за прогул в тот же день, 9 ноября.





Трудовую книжку он получил 26 ноября.





— На заводе большая часть людей за перемены, за изменения в нашей Беларуси. Но предприятие всячески начало зажимать гайки, в людях поселилось чувство страха, — говорит Олег Сосницкий. Он уверен, что и с работой у него, и в нашей Беларуси все, в конце концов, будет хорошо.

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