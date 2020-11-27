Источник материала: Хартия'97

Сеницкие партизаны развесили по району плакаты, которые заставляют задуматься 27.11.2020, 10:54

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Не смотри ТВ, посмотри вокруг!

Партизаны агрогородка Сеница (Минский район) развесили плакаты, которые заставляют задуматься. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста» .

Один из них гласит, что в Беларуси сейчас протестуют даже деревья.





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