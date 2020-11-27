|
Сеницкие партизаны развесили по району плакаты, которые заставляют задуматься
Источник материала: Хартия'97
Сеницкие партизаны развесили по району плакаты, которые заставляют задуматься
Не смотри ТВ, посмотри вокруг!
Партизаны агрогородка Сеница (Минский район) развесили плакаты, которые заставляют задуматься. Об этом сообщает телеграм-канал
Один из них гласит, что в Беларуси сейчас протестуют даже деревья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не смотри ТВ, посмотри вокруг!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)