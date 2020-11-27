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«Пришли пять человек в масках»: в микрорайоне Ржавец подожгли кабинет председателя товарищества собственников
Источник материала: Хартия'97
«Пришли пять человек в масках»: в микрорайоне Ржавец подожгли кабинет председателя товарищества собственников
Власти считают минский район «неблагонадежным».
Сегодня ночью в помещении председателя товарищества собственников дома на Победителей, 127 случился пожар. После этого в чате дома появилась информация о том, что пятеро неизвестных вскрыли дверь и устроили поджог. В МЧС
В МВД пока ограничились кратким заявлением: проводится проверка. Местные жители сейчас активно обсуждают случившееся и недоумевают, как такое могло произойти, ведь их двор с недавнего времени находится в числе «неблагонадежных» районов и активно патрулируется силовиками. «Судя по всему, точечно поджигали. Внутри все выгорело в ноль. Сейчас там голые стены вместо уютного кабинета», — написал местный житель.
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«Пришли пять человек в масках»: в микрорайоне Ржавец подожгли кабинет председателя товарищества собственников
Власти считают минский район «неблагонадежным».
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