Источник материала: Хартия'97

«Пришли пять человек в масках»: в микрорайоне Ржавец подожгли кабинет председателя товарищества собственников 27.11.2020, 10:41

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Власти считают минский район «неблагонадежным».

Сегодня ночью в помещении председателя товарищества собственников дома на Победителей, 127 случился пожар. После этого в чате дома появилась информация о том, что пятеро неизвестных вскрыли дверь и устроили поджог. В МЧС Onliner подтвердили информацию о ЧП и заявили, что предполагаемая причина пожара — поджог.

В МВД пока ограничились кратким заявлением: проводится проверка. Местные жители сейчас активно обсуждают случившееся и недоумевают, как такое могло произойти, ведь их двор с недавнего времени находится в числе «неблагонадежных» районов и активно патрулируется силовиками. «Судя по всему, точечно поджигали. Внутри все выгорело в ноль. Сейчас там голые стены вместо уютного кабинета», — написал местный житель.

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