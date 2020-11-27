На Новый Орлеан обрушился мощный ливень с грозой

Источник материала: ОНТ

День благодарения в Новом Орлеане выдался не слишком праздничным. Не столько из-за ковида, сколько из-за сильного дождя.

На регион обрушилась гроза с ливнями. Улицы превратились в реки. По ним поплыли автомобили. Большинство дорог сейчас заблокировано. В городе устраняют последствия наводнения. Предупреждение об опасности сняли буквально несколько часов назад.

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