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На Новый Орлеан обрушился мощный ливень с грозой
Источник материала: ОНТ
День благодарения в Новом Орлеане выдался не слишком праздничным. Не столько из-за ковида, сколько из-за сильного дождя.
На регион обрушилась гроза с ливнями. Улицы превратились в реки. По ним поплыли автомобили. Большинство дорог сейчас заблокировано. В городе устраняют последствия наводнения. Предупреждение об опасности сняли буквально несколько часов назад.
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День благодарения в Новом Орлеане выдался не слишком праздничным. Не столько из-за ковида, сколько из-за сильного дождя. На регион обрушилась гроза с ливнями....
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