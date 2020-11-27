Минчанин оскорбил и избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

Источник материала: ОНТ

Вечером 25 ноября в Минске 49-летний пассажир автобуса услышал оскорбления в свой адрес, а после был избит. Причиной агрессии стала куртка с госсимволикой, передает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

33-летний минчанин повис на поручнях и несколько раз ударил мужчину ногами. Пострадавший решил выйти из общественного транспорта на ближайшей остановке. Хулиган выбежал за ним, схватил мужчину за куртку и повалил его на землю.

Происходящее увидел проходивший мимо офицер внутренних войск, он задержал нападавшего. Рядом стояли люди, не разобравшись в ситуации, они пытались отбить правонарушителя. Офицеру помог оказавшийся неподалеку милиционер.

Вскоре на место прибыл наряд милиции.

Задержанный минчанин был помещен в ИВС. Материалы проверки переданы следователям, которые дадут правовую оценку действиям мужчины.





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