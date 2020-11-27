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Германия продлила локдаун, а Грузия ужесточает карантин. Какие еще ограничения вводят страны из-за пандемии?

27.11.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Германия продлила локдаун, а Грузия ужесточает карантин. Какие еще ограничения вводят страны из-за пандемии?

Число заболевших COVID-19 в мире уже превысило отметку в 61 миллион. Германия продлила локдаун, Грузия ужесточает карантин, а в Англии снова переходят на трёхбалльную систему ограничений. 

Каждый регион снова, как и в первую волну, будет оцениваться по эпидемиологической ситуации. В районах первой группы ограничений – до шести человек могут собираться на улицах и в помещениях, а во второй группы – до шести человек лишь на улице. Группы будут меняться в зависимости от ситуации по заражению. Пока в Уэльсе и Северной Ирландии количество новых случаев идет на убыль, в Шотландии ситуация обратная.

В Германии продлён общенациональный локдаун до 20 декабря, но на время рождественских праздников ограничения также сохранятся. Так, число покупателей в торговых центрах и магазинах будет ограничено, а маски будут обязательны во всех общественных местах. Канцлер ФРГ также инициировала закрыть горнолыжные курорты до следующего года, чтобы не усугубить ситуацию с ковидом. Пока инициативу поддержали Италия и Франция. 

Из-за большого роста числа инфицированных Грузия с завтрашнего дня и до 1 февраля ужесточает карантинные меры. Вводится комендантский час, он будет действовать с 21:00 до 5:00. Исключение решили сделать для новогодней и рождественской ночей. Ограничится работа спортзалов, бассейнов, рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос, в городах перестанет работать общественный транспорт. Закроются все магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. 

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Число заболевших COVID-19 в мире уже превысило отметку в 61 миллион. Германия продлила локдаун, Грузия ужесточает карантин, а в Англии снова переходят на трёхбалльную...
 
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