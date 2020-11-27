ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британка разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного в супермаркете

27.11.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Британка разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного в супермаркете

В городе Стивенидж (Великобритания) в супермаркете женщина разгромила прилавок с сотнями бутылок алкоголя. Ущерб оценили в несколько тысяч фунтов стерлингов, передает Daily Mail.

На опубликованном источником ролике видно, как женщина сгребает с полок бутылки с коньяком, пивом, вином и другими напитками и кидает их на пол. На плитке при этом уже лежит груда стекла, пол магазина залит алкоголем.

По сведениям таблоида, персонал супермаркета был напуган происходящим и не пытался остановить британку. В итоге девушку задержали правоохранители.

Женщина находится в больнице, у нее изрезаны руки. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Стивенидж (Великобритания) в супермаркете женщина разгромила прилавок с сотнями бутылок алкоголя. Ущерб оценили в несколько тысяч фунтов стерлингов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валюта дорожает четвертый день подряд. Курс евро в обменниках вырос до 3,12 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика