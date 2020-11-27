Британка разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного в супермаркете

Источник материала: ОНТ

В городе Стивенидж (Великобритания) в супермаркете женщина разгромила прилавок с сотнями бутылок алкоголя. Ущерб оценили в несколько тысяч фунтов стерлингов, передает Daily Mail.

На опубликованном источником ролике видно, как женщина сгребает с полок бутылки с коньяком, пивом, вином и другими напитками и кидает их на пол. На плитке при этом уже лежит груда стекла, пол магазина залит алкоголем.

По сведениям таблоида, персонал супермаркета был напуган происходящим и не пытался остановить британку. В итоге девушку задержали правоохранители.

Женщина находится в больнице, у нее изрезаны руки. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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