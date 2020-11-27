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Валюта дорожает четвертый день подряд. Курс евро в обменниках вырос до 3,12 рубля

27.11.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль четвертый день подряд сдает позиции по всем трем основным валютам на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Банки реагируют на это повышением курсов продажи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября доллар вырос на 0,53% — до 2,5805 рубля, евро укрепился на 0,62% — до 3,0777 рубля, а российский рубль вырос на 0,21% — до 3,4049 рубля. Данные на 11.13.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,615 рубля (Альфа-Банк), а ниже всего — 2,58 рубля (Беларусбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы. К слову, найти ближайший обменник с выгодным курсом можно через сервис finance.tut.by. Достаточно задать нужные требования — населенный пункт, валюту, и на карте появится список обменников с курсами.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,583 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке (3,075 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,08 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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