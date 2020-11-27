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Skoda получила награду Autobest как «лучшая компания 2020 года»

27.11.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейшая в Европе группа независимых автомобильных экспертов Autobest наградила компанию Skoda престижной премией Companybest 2020.


Жюри конкурса, состоящее из журналистов из 31 страны, оценило, помимо других достижений, «существенное увеличение доли бренда на рынке и динамику продаж по всему миру». Также Skoda была отмечена за свои инновации в производстве. Так, компания применяет максимально гибкий подход на заводе в Млада-Болеславе, где на одной сборочной линии одновременно производит электромобиль Enyaq iV, базирующийся на модульной архитектуре MEB, а также модели Octavia и Karoq на платформе MQB.

Кроме того, экспертов впечатлила система цифровых уведомлений dProduction, внедренная на заводе в Квасинах, которая помогает персоналу на всех этапах производства, предупреждает об изменениях в процессах и контролирует качество.

 
 
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Крупнейшая в Европе группа независимых автомобильных экспертов Autobest наградила компанию Skoda престижной премией Companybest 2020.
 
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