«Тухло, энергетики ноль». У нового состава одной из главных женских групп вышел первый клип

Источник материала: Tut.by

Вышел первый клип нового состава «ВИА Гры» на песню «Рикошет». Новых участниц, напомним, недавно представлял продюсер Константин Меладзе.

Стоит отметить, что трек «Рикошет» девушки презентовали в программе «Вечерний Ургант» две недели назад. И, по мнению поклонников группы, то выступление в эфире Первого канала оказалось более удачным, нежели свежий клип.

«Клип красивый, но с песней не сочетается. Выступление с песней у Урганта было гораздо круче», — пишет одна из поклонниц в комментариях под клипом на YouTube. «На „Вечернем Урганте“ от них так и летели искры, а здесь как-то тухло, энергетики ноль», — добавляет другая.

Сравните сами:

На момент написания заметки у нового клипа 11 тысяч просмотров, 3,3 тысячи отметок «мне нравится» и 104 «дизлайка».

Напомним, одной из новых участниц «ВИА Гры» стала Ксения Попова, конкурсантка проекта «X-Factor». Еще к коллективу присоединилась 19-летняя София Тарасова, участница детского «Евровидения». В составе осталась 24-летняя Ульяна Синецкая, с которой продюсер Меладзе работает уже два года.