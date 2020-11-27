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Россельхознадзор снимает ограничения на импорт молочной продукции с четырех белорусских предприятий
Источник материала: Навiны
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки в Россию молочной продукции с четырех белорусских предприятий.
Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, отмена ранее введенных временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции стала итогом переговоров 26 ноября заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.
Ограничения снимаются с 30 ноября с производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в Березе, производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в Иваново, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Беллакт».
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Россельхознадзор снимает ограничения на поставки в Россию молочной продукции с четырех белорусских предприятий.
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