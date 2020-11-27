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Избранный президентом США Байден пригласил Тихановскую на встречу
Источник материала: KYKY>
В интервью «Белсату» Тихановская
Однако когда может состояться эта встреча, в каком формате она пройдет (инаугурация ли это), Светлана не уточнила. Так или иначе, сам факт наличия такого приглашения — выразительный знак политики США по отношению к Беларуси.
Ранее крупнейшая газета столицы Штатов The Washington Post
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В интервью «Белсату» Тихановская заявила, что получила приглашение от Джо Байдена на встречу. Однако когда может состояться эта встреча, в каком формате она...
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