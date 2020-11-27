Избранный президентом США Байден пригласил Тихановскую на встречу

Источник материала: KYKY

В интервью «Белсату» Тихановская заявила , что получила приглашение от Джо Байдена на встречу.

Однако когда может состояться эта встреча, в каком формате она пройдет (инаугурация ли это), Светлана не уточнила. Так или иначе, сам факт наличия такого приглашения — выразительный знак политики США по отношению к Беларуси.

Ранее крупнейшая газета столицы Штатов The Washington Post призвала Джозефа Байдена позвать на свою инаугурацию Светлану Тихановскую. «Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, — написало влиятельное американское издание. — Чтобы показать всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают демократию».