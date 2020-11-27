ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избранный президентом США Байден пригласил Тихановскую на встречу

27.11.2020 11:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В интервью «Белсату» Тихановская заявила, что получила приглашение от Джо Байдена на встречу.

Однако когда может состояться эта встреча, в каком формате она пройдет (инаугурация ли это), Светлана не уточнила. Так или иначе, сам факт наличия такого приглашения — выразительный знак политики США по отношению к Беларуси.

Ранее крупнейшая газета столицы Штатов The Washington Post призвала Джозефа Байдена позвать на свою инаугурацию Светлану Тихановскую. «Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, — написало влиятельное американское издание. — Чтобы показать всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают демократию».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью «Белсату» Тихановская заявила, что получила приглашение от Джо Байдена на встречу. Однако когда может состояться эта встреча, в каком формате она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британка разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного в супермаркете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика