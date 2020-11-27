Айтишники обсуждают, нужно ли отрасли бастовать

Источник материала: Ежедневник

В айтишных телеграм-чатах всю последнюю неделю обсуждают, нужно ли ИТ-отрасли выходить на забастовки. Мнения разделились.

Одни говорят, что айтишники не должны оставаться в стороне и бастовать нужно обязательно, что это дело чести и солидарности. Другие, что сила ИТ-сообщества в финансовой поддержке потерпевших. А выходить на забастовку – «бить себя по яйцам» и «гробить отрасль просто так». Третьи – готовы поддержать забастовку, но не понимают, как она может выглядеть, кроме отпуска за свой счет. Dev.by приводит основное.

За

ИТ не может оставаться в стороне. «Забастовка — это солидарность» и «если бастовать, то нужно всем, и ИТ в том числе»;

Позиция «ждем, когда другие все сделают, мы же богатые, наша роль — снабжение деньгами» — трусливая и слабая»;

Давать деньги — «пассивная стратегия, которая не создает резонанса»; забастовка может создать это медийный резонанс;

Своими забастовками ИТ «может подать пример остальным отраслям», «задать импульс», «триггернуть».

Забастовка «может стать внешнеполитическим фактором» и «достаточным инфоповодом, чтобы расшевелить ЕС и США»;

«Начнём, и заработает сарафанное радио — родственники и друзья узнают еще больше о забастовках, вдохновят других»;

«Платить в фонды и хотеть, чтоб заводы бастовали — это откуп. Можно и платить, и бастовать — одно другому не мешает. За месяц или два ничего не развалиться. Никто так быстро аутсорс на проект не найдет, и человека в проект не введет. Цель — чтобы вся страна подключалась, и мы можем быть первыми легко».

«Забастовка — это орг. процесс. Ты не просто садишься на попу и говоришь, что не будешь работать, а активно разговариваешь с коллегами, организовываете планирование дальнейших шагов для роста забастовочного движения и так далее»;

«You strike we work» предполагает что кто-то страйкует. Кто сейчас страйкует? Почти никто (мало). А у фондов денег хватает».

«Возможно, стоит рискнуть и быть первыми страйкующими, в надежде, что кто-то нас поддержит, чем ждать движухи от других и так и не дождаться её». При этом «нужно страйковать «безопасно», пытаясь сохранить то, что у нас есть, чтоб в случае расширения забастовки, когда большому количеству людей будет нужна помощь, мы могли вернуться к нашей работе, чтоб заработать деньги на донаты».

Против

«Какой смысл? Налоги с наших зарплат – копеечные», «осталось мало компаний, которые генерируют прибыль в РБ, в основном весь денежный поток сюда – это только зарплаты. Налоги с этого получаются весьма небольшие». «Даже если весь ЕПАМ выйдет – особо ничего (экономически) не случится»;

«Если начнем бастовать, просто потеряем возможность полноценно поддерживать тех, кому нужна помощь»;

«Выйдя в забастовку ИТ совершит суицид. Большинство ИТ-компаний у нас – аутсорс. Неисполнение обязательств по договору – это в лучшем случае потеря клиента, а скорее – судебные иски. В итоге компания вынуждена будет закрыть тут офис, а то и огрести международно. Опять же, большинство компаний в ПВТ, где налоги платятся не со всей зарплаты, а со средней по больнице. Заработанными деньгами мы можем поддержать репрессированных людей, бизнесы на которые оказывается давление. Без этих денег поддержка значительно сократится. Польза от выхода на забастовку мне видится исключительно информационной и не перекрывает минусы, описанные выше»;

Думать, что айтишники должны отказаться от денег и бастовать – это «вина выжившего», а не рациональная мысль;

«Заводы – это гордость власти, ИТ – неблагодарные отщепенцы. В этой ситуации ИТ выходить на забастовку – назло маме морозить уши»;

«И как забастовка станет всем видна? Вы фото на диване отправите?», «рабочие, для которых всё затевается, просто не узнают, что вы бастовали»;

«ИТ – это не только деньги. Но и разработка важных и полезных в Беларуси продуктов, которые делаются бесплатно добровольцы»

«Суть забастовки не в том, чтоб лишить страну денег, а в том, чтобы создать критическую ситуацию, которую срочно нужно решать. На это работает забастовка инфраструктуры или психологически важных для государства предприятий. Врачи – сработает, метро – сработает, убыточный МАЗ – сработает. ИТ – нет»;

«Айтишники: ходят на марши, устраивают акции на пвт, подгоняют еду, работают, чтобы вкидывать деньги в фонды, берут неоплачиваемые отпуска, чтобы поддержать рабочих, среди задержанных айтишников больше всего.

Сообщество: айтишники только и ждут, когда за них все сделают другие».

«На одну нашу зарплату можно кормить минимум четверых бастующих рабочих. Неужели это не очевидно? Они не бастуют, потому что боятся потерять те огромные 500 баксов, что получают. Бастующие айтишники с зарплатой в 2 косаря – это не моральная поддержка, а смачный такой харчок им в лицо. Тебе все они скажут «Ну я б тоже бастовал с такой-то зарплатой в заначке»;

«Вы правда не понимаете, как к айтишникам относится 99% страны? Это вам кажется, что мы тут Звезды! На самом деле скажи какому-нибудь рабочему с «Азота», что «я работаю в ИТ и тоже буду бастовать», и он резонно ответит «Ойейей, любитель чизкейков и хвойной пасты для бороды решил поддержать простой народ? Вот ты молодец! Наверное тебе придется в этом месяце отложить покупку третьего айпада. Горжусь тобой!»

«Каждый должен помогать тем, чего у него дофига. У студентов старших курсов много свободного времени – они должны бродить по улицам. У рабочих дофига «влияния на бюджет» – они должны бастовать. У айтишников дофига бабла»;

Забастовка подводит частную компанию. «Если мы начнем выступать от имени своих компаний, а не от своего личного, их тупо закроют. Хотим ли мы этого?»

«А вы хотите помочь людям и стране или просто «быть услышанным»? разумное действие или глупая показуха? смысл протеста медиков понятен, целесообразен и эффективен. На заводе забастовкой вы остановите завод, это удар по бюджету. Бастуя у себя в организации вы, в лучшем случае, ударите себя по яйцам»;

Что говорят стачкомы заводов

Во время беседы, несколько участников решили обратиться за комментарием к стачкомам заводов — спросить, как они относятся к забастовке айтишников и вдохновит ли их это? Один из участников поделился ответом:

— Два стачкома ответили абсолютно одно и то же: что они очень благодарны за помощь от BySOL, что у них есть знакомые айтишники, которые активно помогают финансово фондам. Что айтишники «большие молодцы». А забастовка у нас — это не рационально, и на их взгляд она не стоит того. Тот же самый ответ (что забастовка не рациональная) я получил от менеджера проекта бота для заводчан.