Источник материала: АФН

Министром экономики Армении стал основатель сервиса по доставке еды Menu.by Ваган Керобян

«В этот сложный момент я готов служить Родине и бизнесу везде, где это возможно. Надеюсь бизнес сообщество и вся экономика быстро почувствуют заботу моей команды», - написал Керобян в Facebook.

Вагану Керобяну 44 года. Свой бизнес в Беларуси он начал в 2016 году. Также предприниматель прославился в нашей стране как меценат — он финансировал курсы белорусского языка «Мова нанова».