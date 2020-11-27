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В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок

27.11.2020 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Стрельба в американском штате Невада. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок

По предварительной информации, злоумышленников было двое. Как выяснилось, обстрел прохожих они вели из автомобиля. Позже подозреваемых в причастности к инциденту задержали. Известно, что это мужчина и женщина.  

В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок

Трагическое происшествие произошло также в канадской провинции Онтарио. Мужчина похитил своего годовалого сына из дома бывшей супруги. В ходе задержания началась перестрелка. Ребенок погиб, подозреваемый и один из трех сотрудников полиции получили ранения. Ведется расследование.  

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Стрельба в американском штате Невада. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   По предварительной...
 
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