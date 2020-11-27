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В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок
Источник материала: СТВ
Стрельба в американском штате Невада. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, злоумышленников было двое. Как выяснилось, обстрел прохожих они вели из автомобиля. Позже подозреваемых в причастности к инциденту задержали. Известно, что это мужчина и женщина.
Трагическое происшествие произошло также в канадской провинции Онтарио. Мужчина похитил своего годовалого сына из дома бывшей супруги. В ходе задержания началась перестрелка. Ребенок погиб, подозреваемый и один из трех сотрудников полиции получили ранения. Ведется расследование.
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Стрельба в американском штате Невада. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной...
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