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Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС

27.11.2020 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очередной виток напряженности в Евросоюзе: Брюссель обвиняет Польшу и Венгрию в попытках шантажировать сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС

Стало известно, что главы правительств этих стран договорились придерживаться общей позиции в споре вокруг решения ЕС оказывать финансовую помощь из бюджета только тем, кто соблюдает принцип верховенства права.  

Напомним, Варшава и Будапешт не согласны с таким механизмом распределения средств. Они наложили вето на бюджет сообщества. А пока проект не будет одобрен всеми участниками союза, получить поддержку из фонда восстановления экономики после пандемии не может ни одно из государств.  

Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС

В Испании и Италии сильнейший рост безработицы. Бизнес нуждается в финансовой помощи. Многие компании на грани банкротства. Каждый день задержки лишь увеличивает ущерб. Евросоюз оказался в заложниках двух несговорчивых стран. Вопрос нуждается в немедленном решении.  

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Очередной виток напряженности в Евросоюзе: Брюссель обвиняет Польшу и Венгрию в попытках шантажировать сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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