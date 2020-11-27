ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко заявил, что настало время ему "повстречаться с глазу на глаз" с Си Цзиньпином

27.11.2020 12:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко во время неформального общения с послом Китая Се Сяоюном после церемонии вручения верительных грамот во вторник в Минске.

 

Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого"

 

"Надо подумать, как мы это сделаем в ближайшее время", - добавил Лукашенко, пишет interfax.by

 

Перед этим, передает "Пул первого", посол передал президенту Беларуси наилучшие пожелания от Си Цзиньпина.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
Новости дня
Новости разные
 
Айтишники обсуждают, нужно ли отрасли бастовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика