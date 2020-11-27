"Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко во время неформального общения с послом Китая Се Сяоюном после церемонии вручения верительных грамот во вторник в Минске.

Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого"

"Надо подумать, как мы это сделаем в ближайшее время", - добавил Лукашенко, пишет interfax.by

Перед этим, передает "Пул первого", посол передал президенту Беларуси наилучшие пожелания от Си Цзиньпина.