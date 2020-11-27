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Чудо-родина моя: зарплаты больше, но меньше. Доходы белорусов за 10 лет

27.11.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как (не) изменились доходы белорусов за 10 лет

Чудо-родина моя: зарплаты больше, но меньше. Доходы белорусов за 10 лет
Лукашенко с сыном Николаем и на тот момент главой Нацбанка сидит на слитках золота в 2010 году
Один из аргументов госпропаганды в пользу Александра Лукашенко — "экономическое развитие" страны. Этим любят хвастаться чиновники всех уровней, от сотрудников исполкомов до премьер-министра.

Однако, если судить по доходам населения, за последние десять лет белорусы не становятся богаче, а иногда даже наоборот. Еврорадио провело небольшие вычисления: что изменилось с 2010 года?

Зарплаты больше, но меньше

Средняя зарплата белорусов в октябре 2020-го составляла 1285 рублей. В пересчёте на курс доллара это $497. 

Десять лет назад средняя зарплата составляла 1,328 миллиона рублей, или 442,5 доллара. Вроде бы ненамного, но теперь больше. Но инфляция доллара за эти десять лет составила 19,4%. То есть тем же 442,5 доллара 2010-го соответствуют 528 долларов в 2020-м.

Получается, что в долларовом эквиваленте за 10 лет зарплата белорусов с учётом инфляции снизилась на 6,2%.

Пенсии меньше, как ни считай

В октябре 2010-го средняя пенсия составляла 537 400 рублей. Это 179 долларов. В октябре же 2020-го — 458 рублей, то есть 177,27 доллара. То есть средняя пенсия в долларовом эквиваленте снизилась и без учёта инфляции.

Бюджет прожиточного минимума, к которому привязаны многие выплаты, за десять лет вырос в эквиваленте с 91,47 до 99,13 доллара. Но с учётом той же инфляции падение составило 8,37%.



Снизился с учётом инфляции в долларовом эквиваленте и минимальный потребительский бюджет. Этот показатель власти используют для расчёта сумм, которые нужны гражданам для минимальных нужд. На октябрь 2010-го МПБ составлял для члена семьи из четырёх человек 149,45 доллара, 2020-го — 159,9.

Инфляция доллара съела этот небольшой прирост, в итоге реальный МПБ "ужался" на 7%. Произошло также интересное перераспределение трат по категориям: доля трат на еду за десять лет уменьшилась, но упали и траты на культуру, образование и отдых. Сейчас не до того.

Меньше в долларах за десять лет начали получать и студенты. Так, в БГУ минимальная стипендия в этом году составляет в пересчёте 43,12 доллара, в 2010-м — 44,42. Про инфляцию доллара уже и не будем говорить.

В целом же за эти 10 лет практически не изменился ни размер ВВП, ни ВВП на душу населения. О росте цен в национальной валюте также можно и не упоминать.
 
 
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