ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии начали печатать жилую трехэтажку — крупнейшее в своем роде здание в мире

27.11.2020 12:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Технологии 3D-печати больших объектов берут новые высоты. В Германии начались работы по возведению самого крупного на данный момент жилого здания в мире, построенного с помощью принтера. Планируется, что на сооружение трехэтажки потребуется всего 6 недель.

На этот раз полигоном для эксперимента стал баварский городок Валленхаузен. Работы проводит компания PERI, а принтер предоставил производитель COBOD. Партнеры планируют возвести в Валленхаузене трехэтажное пятиквартирное здание жилой площадью 380 кв. м и рассчитывают справиться всего за 6 недель.

В Германии начали печатать жилую трехэтажку — крупнейшее в своем роде здание в мире
В Германии начали печатать жилую трехэтажку — крупнейшее в своем роде здание в мире

При печати принтер предусматривает необходимое место для размещения всех инженерных коммуникаций для подключения воды, электричества и т. д. При этом оснащение данными системами может вестись параллельно с основными строительными работами. Собственно материал для печати, получивший название i.tech 3D, разработал цементный концерн HeidelbergCement. Предполагается, что после сдачи объекта в эксплуатацию четыре квартиры в нем будут сдаваться в аренду, а пятую используют в качестве шоурума.

В Германии начали печатать жилую трехэтажку — крупнейшее в своем роде здание в мире
В Германии начали печатать жилую трехэтажку — крупнейшее в своем роде здание в мире

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технологии 3D-печати больших объектов берут новые высоты. В Германии начались работы по возведению самого крупного на данный момент жилого здания в мире,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске после ДТП задержали пьяную женщину на Mercedes, с ней в машине был 5-летний ребенок (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика