В Германии начали печатать жилую трехэтажку — крупнейшее в своем роде здание в мире

Источник материала: Onliner

Технологии 3D-печати больших объектов берут новые высоты. В Германии начались работы по возведению самого крупного на данный момент жилого здания в мире, построенного с помощью принтера. Планируется, что на сооружение трехэтажки потребуется всего 6 недель.

На этот раз полигоном для эксперимента стал баварский городок Валленхаузен. Работы проводит компания PERI, а принтер предоставил производитель COBOD. Партнеры планируют возвести в Валленхаузене трехэтажное пятиквартирное здание жилой площадью 380 кв. м и рассчитывают справиться всего за 6 недель.









При печати принтер предусматривает необходимое место для размещения всех инженерных коммуникаций для подключения воды, электричества и т. д. При этом оснащение данными системами может вестись параллельно с основными строительными работами. Собственно материал для печати, получивший название i.tech 3D, разработал цементный концерн HeidelbergCement. Предполагается, что после сдачи объекта в эксплуатацию четыре квартиры в нем будут сдаваться в аренду, а пятую используют в качестве шоурума.







