В Витебске после ДТП задержали пьяную женщину на Mercedes, с ней в машине был 5-летний ребенок (видео)

Источник материала: Onliner

В Витебске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяную женщину, совершившую ДТП. В машине находился ребенок. Об инциденте сообщили в ГАИ Витебской области.

«25 ноября в оперативно-дежурную службу ГОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №174 по улице Молодежной. Ситуацию запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как автомобиль Mercedes съезжает на газон через бордюр, совершает столкновение с автомобилями Volkswagen Polo и Volkswagen Passat, после чего покидает место происшествия», — рассказали в ГАИ.

На установление машины и личности водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы. Вскоре инспекторы остановили схожий по приметам Mercedes.

«Выяснилось, что автомобилем управляла 37-летняя новополочанка. В автомобиле находился 5-летний ребенок. Медосвидетельствование показало, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило более 1 промилле», — сообщили в Госавтоинспекции.