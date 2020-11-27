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В Витебске после ДТП задержали пьяную женщину на Mercedes, с ней в машине был 5-летний ребенок (видео)

27.11.2020 12:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Витебске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяную женщину, совершившую ДТП. В машине находился ребенок. Об инциденте сообщили в ГАИ Витебской области.

«25 ноября в оперативно-дежурную службу ГОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №174 по улице Молодежной. Ситуацию запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как автомобиль Mercedes съезжает на газон через бордюр, совершает столкновение с автомобилями Volkswagen Polo и Volkswagen Passat, после чего покидает место происшествия», — рассказали в ГАИ.

На установление машины и личности водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы. Вскоре инспекторы остановили схожий по приметам Mercedes.

«Выяснилось, что автомобилем управляла 37-летняя новополочанка. В автомобиле находился 5-летний ребенок. Медосвидетельствование показало, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило более 1 промилле», — сообщили в Госавтоинспекции.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяную женщину, совершившую ДТП. В машине находился ребенок. Об инциденте сообщили в ГАИ Витебской...
 
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