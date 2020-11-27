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Часть заводов по производству Apple-продуктов переедет во Вьетнам из-за торговой войны

27.11.2020 12:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Foxconn переместит часть своих производственных мощностей, на которых собирают iPad и MacBook, из Китая во Вьетнам. Как стало известно журналистам Reuters, об этом своего подрядчика попросила сама Apple на фоне непрекращающейся американо-китайской торговой войны.

Таким образом Apple хочет диверсифицировать производственные мощности, минимизировать последствия торгового конфликта для своего бизнеса. Завод во Вьетнаме начнет работать в первой половине 2021 года.

Опасаясь того же, многие тайваньские производители переместили или еще рассматривают возможность переезда бизнеса в такие страны, как Вьетнам, Мексика, Индия.

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Foxconn переместит часть своих производственных мощностей, на которых собирают iPad и MacBook, из Китая во Вьетнам. Как стало известно журналистам Reuters, об этом своего...
 
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