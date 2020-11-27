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Часть заводов по производству Apple-продуктов переедет во Вьетнам из-за торговой войны
Источник материала: Onliner
Foxconn переместит часть своих производственных мощностей, на которых собирают iPad и MacBook, из Китая во Вьетнам. Как стало известно журналистам
Таким образом Apple хочет диверсифицировать производственные мощности, минимизировать последствия торгового конфликта для своего бизнеса. Завод во Вьетнаме начнет работать в первой половине 2021 года.
Опасаясь того же, многие тайваньские производители переместили или еще рассматривают возможность переезда бизнеса в такие страны, как Вьетнам, Мексика, Индия.
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Foxconn переместит часть своих производственных мощностей, на которых собирают iPad и MacBook, из Китая во Вьетнам. Как стало известно журналистам Reuters, об этом своего...
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