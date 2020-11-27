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Орешкин: С точки зрения Кремля есть два зла — это Майдан и Лукашенко
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политолог — о том, какая задача стояла перед Лавровым.
По мнению Дмитрия Орешкина, в Москве Лукашенко не любят, потому что он неоднократно Москву «кидал» с деньгами и по политическим обязательствам.
— Я думаю, что в Москве понимают, что Лукашенко — это, скорее всего, не долгосрочная перспектива, а, по-видимому, среднесрочная, — заявил эксперт в интервью
Уже сейчас, похоже, нет приличного варианта с тем, чтобы Лукашенко убедить хотя бы демонстративно сделать что-то, подбросить протестующим какую-то идею.
Орешкин полагает, что у Путина очень мало вариантов.
— Убрать Лукашенко он не может без какого-то военного переворота. На это он не готов идти. А на другие варианты Александр Григорьевич не идет. Я думаю, что у него то, что называется «вожжа под хвост» или «закусил губу».
Задача Лаврова была, наверное, все-таки как-то
Дмитрий Орешкин, политолог
Политолог считает, что отношения государств неизбежно скажутся на отношениях между белорусами и россиянами на человеческом уровне.
— Кремль вынужден поддерживать Лукашенко, потому что, с его точки зрения, [есть] два зла — это Майдан и Лукашенко. И, конечно, Майдан для Кремля гораздо более страшное зло. Он пытается найти какой-то компромисс, заставить Лукашенко сделать шаг навстречу, но тот, по-видимому, не считает ситуацию столь критичной, чтобы на это идти.
Что касается отношения — да, мне кажется, что такими акциями Владимир Владимирович Путин убивает то, что он сам называет «русским миром». Украина, мягко говоря, разочаровалась в России. Сейчас — Беларусь. Про Молдову мы с вами совсем недавно слышали, про Грузию я вспоминать уже не буду.
Русский мир делается токсичным уже не только в глазах Запада, но и в глазах бывших стран СНГ. Он скоро сделается токсичным в глазах собственно русских. Например, в моих глазах. Но не потому, что он русский, а потому, что он путинский.
Но надо понимать, что у Путина очень узкий коридор возможностей. В его системе приоритетов он не может пойти на то, чтобы Майдан — Запад — диктовал условия самовластному Лукашенко, которого Путин считает легитимным правителем. Раз он его считает легитимным правителем, то о чем еще нужно говорить?
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Российский политолог — о том, какая задача стояла перед Лавровым.
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