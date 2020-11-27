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Кривошеев: о чем спорили на XIV съезде Белорусского союза журналистов

27.11.2020 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кривошеев: о чем спорили на XIV съезде Белорусского союза журналистов

XIV съезд Белорусского союза журналистов закончил свою работу, о его результатах слушателям радио Sputnik рассказал вновь избранный председатель правления организации, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев. 

© AFP 2020 / SERGEI GAPON
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"Главной темой, которую обсуждали мои коллеги в рамках этого съезда, стали вызовы, с которыми сталкиваются современные классические, конвергентные медиа в эпоху "постправды и фейкньюс". Это и запрос на ускоренную цифровизацию классических медиа, это проверка новостей и фактов на достоверность, разоблачение фейковой, недостоверной информации, сейчас это становится новым, отдельным жанром в журналистике, который популярен у аудитории любого медиа", - сказал собеседник Sputnik.

Съезд утвердил некоторые структурные изменения организации, теперь у Белорусского союза журналистов появится два омбудсмена.

Подробности в аудиозаписи комментария председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева на радио Sputnik Беларусь.

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Два новых омбудсмена появятся в структуре Белорусского союза журналистов ― подробности от его председателя Андрея Кривошеева.
 
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