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«Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с этими мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект «Северный поток 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», - уточнили в компании.

«Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия», - цитирует «Интерфакс» заявление компании.

«Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий. Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: «мы почти у цели, осталось только все закончить», - заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один партнер «Газпрома» покинул проект Nord Stream Законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2» был внесен в конгресс США в июне.

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