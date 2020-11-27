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«Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

«Все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы», что делать и как быть, подчеркнул он, добавив, что «это не из Кремля нужно делать».

«Если вы имеете в виду продуктовый набор, то это одни специалисты, наверное, если вы имеете в виду набор каких-то других вещей, которые потребляют граждане, - это другие специалисты, но однозначно это не мы», - добавил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кремль отказался верить, что россияне переходят на хлеб из-за обнищания По данным Росстата, во втором квартале доходы граждан РФ рухнули на 8%.

О том, что продажи хлеба в РФ выросли впервые за 5 лет как в денежном, так и физическом выражении, сообщили аналитики агентства BusinesStat.По их оценке, в 2020 году россияне купили на 60 тысяч тонн больше хлеба, чем в годом ранее. Продажи выросли на 0,8%, хотя до этого сокращались пять лет подряд и суммарно потеряли 5,4%.С января по сентябрь продажи хлеба и хлебобулочных изделий выросли на 2,9% и достигли 552,7 млрд рублей, приводит «Коммерсант» оценку Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).Рост потребления хлеба наблюдается прежде всего в наиболее массовых и доступных сортах, что характерно для периода кризиса - последний раз подобное наблюдалось в 2008 году, указывает директор ассоциации «Руспродсоюз»Он добавил, что «подвергнул бы сомнению правомерность таких логических цепочек».На вопрос о том, что посоветовали бы в Кремле людям, которые «вошли в режим жесткой экономии», Песков отвечать отказался.Напомним, по данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы граждан РФ рухнули на 8%, в третьем квартале спад замедлился до 4,8%. По оценке ВШЭ, к концу года уровень доходов будет на 10% ниже, чем в 2013 году.