ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кремль отказался верить, что россияне переходят на хлеб из-за обнищания

27.11.2020 12:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Кремль отказался верить, что россияне переходят на хлеб из-за обнищания
Иллюстративное фото
В Кремле сомневаются в наличии связи между ростом потребления хлеба и падением доходов населения. Как сообщает «Интерфакс», об этом на брифинге в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что продажи хлеба в РФ выросли впервые за 5 лет как в денежном, так и физическом выражении, сообщили аналитики агентства BusinesStat.

По их оценке, в 2020 году россияне купили на 60 тысяч тонн больше хлеба, чем в годом ранее. Продажи выросли на 0,8%, хотя до этого сокращались пять лет подряд и суммарно потеряли 5,4%.

С января по сентябрь продажи хлеба и хлебобулочных изделий выросли на 2,9% и достигли 552,7 млрд рублей, приводит «Коммерсант» оценку Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Рост потребления хлеба наблюдается прежде всего в наиболее массовых и доступных сортах, что характерно для периода кризиса - последний раз подобное наблюдалось в 2008 году, указывает директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.


Он добавил, что «подвергнул бы сомнению правомерность таких логических цепочек».

На вопрос о том, что посоветовали бы в Кремле людям, которые «вошли в режим жесткой экономии», Песков отвечать отказался.

«Все-таки есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы», что делать и как быть, подчеркнул он, добавив, что «это не из Кремля нужно делать».


«Если вы имеете в виду продуктовый набор, то это одни специалисты, наверное, если вы имеете в виду набор каких-то других вещей, которые потребляют граждане, - это другие специалисты, но однозначно это не мы», - добавил он.


Напомним, по данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы граждан РФ рухнули на 8%, в третьем квартале спад замедлился до 4,8%. По оценке ВШЭ, к концу года уровень доходов будет на 10% ниже, чем в 2013 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Росстата, во втором квартале доходы граждан РФ рухнули на 8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Орешкин: С точки зрения Кремля есть два зла — это Майдан и Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика