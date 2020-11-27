Источник материала: Хартия'97

Белорусские предприятия-флагманы «покраснели» от убытков 27.11.2020, 12:16

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Опубликованы отчеты за девять месяцев.

Предприятия-флагманы в регионах Беларуси отчитались о финансах по итогам 9 месяцев. Убытки некоторых компаний насчитывают сотни миллионов рублей, пишут banki24.by .

За 9 месяцев чистая прибыль крупных и средних предприятия обвалилась в 3,2 раза до 3,049 млрд BYN. Доля убыточных компаний выросла с 13% до 17,6%, а их потери подскочили в 6,7 раза — до 6,458 млрд BYN.

В Брестской области прибыль упала на 21,6% до 704,2 млн BYN. Половину прибыли обеспечили предприятия Бреста (376,2 млн BYN). Стоит обратить внимание на результаты Барановичей. Если в 2019 году предприятия города дали прибыль в 102,7 млн BYN, то в 2020-м уже образовался убыток в 5,5 млн BYN. С убытками закрыл 9 месяцев Малоритский район (минус 44,9 млн BYN). В этом регионе подало на банкротство СЗАО «КварцМелПром».

В Витебской области прибыль выросла на 55,8% до 902,2 млн BYN. Правда, успехи витеблян мало связаны с хорошей работой бизнеса. В начале года был принят указ № 70, по которому АПК области получил огромную господдержку. Эта господдержка трансформировалась в «бумажную» прибыль. В Витебске и Новополоцке, где нет сельского хозяйства, прибыль просела в 2,7 раза.

В Гомельской области прибыль упала в 2,5 раза до 531,1 млн BYN. По Гомелю обвал прибыли составил 5 раз — до 112,3 млн BYN. В Мозырском районе прибыль снизилась в 2,1 раза до 258,6 млн BYN. Валообразующее предприятие Мозырского региона — НПЗ.

В Гродненской области чистые убытки составили 2,231 млрд BYN. Для сравнения: в 2019 году в регионе отмечалась чистая прибыль в 1,246 млрд BYN. Сползание в убытки произошло за счет Островецкого района (минус 2,544 млрд BYN), В Островецком районе строится Белорусская АЭС. Также заметно резкое ухудшение финансов по Гродно и Сморгонскому району. В областном центре предприятия уронили прибыль в 2,4 раза до 202,4 млн BYN. В Сморгонском районе вместо прибыли 100,8 млн BYN в 2019-м возникли убытки 115,6 млн BYN в 2020-м.

В Минской области прибыль упала в 2,7 раза до 827,9 млн BYN. Почти в 11 раз снизилась прибыль в Солигорском районе (до 97 млн BYN), где размещается Беларуськалий. В Жодино прибыль сократилась в 20 раз до 11,4 млн BYN. По отчету БЕЛАЗа за 9 месяцев видно, что предприятие пока не показывает расходы на 460,3 млн BYN.

В Могилевской области предприятия понесли убытки на 101,9 млн BYN (против прибыли 387,5 млн BYN годом ранее). Главный центр образования убытков — Бобруйск (163,1 млн BYN). Валообразующее предприятие города — Белшина. Также крупные убытки зафиксированы в Шкловском районе (62,9 млн BYN). В Могилеве прибыль упала в 2,1 раза до 63,9 млн BYN, в Могилевском районе — в 3,5 раза до 30,8 млн BYN.

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