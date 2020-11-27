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Брест готовится встречать туристов в новогодние праздники
Источник материала: ОНТ
Чуть больше месяца остается до Нового года. Многие уже начали планировать, как проведут непростой 2020-й.
Неделю назад желающих отметить Новый год в Бресте было больше, чем мест в гостиницах. Но в последние дни турфирмы аннулируют заявки, в опасениях, что российские туристы не смогут приехать. Впрочем, на общем потоке желающих развлечься это не сильно скажется, считают специалисты. Идей много: на открытом воздухе, особые предложения для небольших компаний. Безопасные условия отдыха готовы предложить здравницы.
Белорусы в условиях закрытых границ ищут эмоции на родине. Пересмотрели подход к отдыху: поездкам компаниями сейчас предпочитают семейный формат.
Город над Бугом облачается в новогоднее убранство. На улицах устанавливают ёлки, всего их будет 25. Первая появилась на набережной. Добавят настроения и рождественские огни на витринах и в окнах. Это немного позже, накануне зимние краски городу добавил первый мороз.
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Чуть больше месяца остается до Нового года. Многие уже начали планировать, как проведут непростой 2020-й. Неделю назад желающих отметить Новый год в Бресте было...
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