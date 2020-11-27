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Брест готовится встречать туристов в новогодние праздники

27.11.2020 12:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брест готовится встречать туристов в новогодние праздники

Чуть больше месяца остается до Нового года. Многие уже начали планировать, как проведут непростой 2020-й.

Неделю назад желающих отметить Новый год в Бресте было больше, чем мест в гостиницах. Но в последние дни турфирмы аннулируют заявки, в опасениях, что российские туристы не смогут приехать. Впрочем, на общем потоке желающих развлечься это не сильно скажется, считают специалисты. Идей много: на открытом воздухе, особые предложения для небольших компаний. Безопасные условия отдыха готовы предложить здравницы.  

 Михаил Юркевич, председатель правления Ассоциации организации туризма «Партнёрство»: «Коллеги из Беловежской пущи сказали, что традиционно они ждут хорошие заезды, много встречающих. Это конец декабря начала января, специализированные туры, где в программе – много интересных мероприятий. И, как коллеги мне сказали, спрос высокий. У нас же ожерелье агроусадеб. Особенно Брестский, Каменецкий, Пружанский районы, они тоже готовы работать и предлагают программы, ведь агроусадьбы – это небольшое количество туристов, они могут уединиться, у них хорошие заказы со стороны российских туристов, и больший процент заказов от белорусов».

Белорусы в условиях закрытых границ ищут эмоции на родине. Пересмотрели подход к отдыху: поездкам компаниями сейчас предпочитают семейный формат.

Город над Бугом облачается в новогоднее убранство. На улицах устанавливают ёлки, всего их будет 25. Первая появилась на набережной. Добавят настроения и рождественские огни на витринах и в окнах. Это немного позже, накануне зимние краски городу добавил первый мороз.  

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Теги: Брест
 
 
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Чуть больше месяца остается до Нового года. Многие уже начали планировать, как проведут непростой 2020-й. Неделю назад желающих отметить Новый год в Бресте было...
 
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