Российская стюардесса показала редкое явление в небе

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ОНТ
Стюардесса из России показала в своем Instagram редкое явление, которое иногда наблюдают пилоты. Девушка разместила в соцсети видео с огнями святого Эльма.
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Российская стюардесса показала редкое явление в небеСтюардесса из России показала в своем Instagram редкое явление, которое иногда наблюдают пилоты. Девушка разместила в соцсети видео с огнями святого Эльма. ...
Публикация от
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская стюардесса показала редкое явление в небеСтюардесса из России показала в своем Instagram редкое явление, которое иногда наблюдают пилоты. Девушка разместила в соцсети видео с огнями святого Эльма. ...