В Японии туристам предложили искупаться в молодом вине

Источник материала: ОНТ

Нестандартное развлечение предложили посетителям спа-курорта в Японии.

Отдыхающие могли искупаться в божоле. 700 метров над уровнем моря, вокруг горы и море молодого вина. Поливали им не только взрослых, но и детей. Для чего – не сообщается. Но очевидно, что все остались довольны.

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