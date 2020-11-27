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В Японии туристам предложили искупаться в молодом вине

27.11.2020 12:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии туристам предложили искупаться в молодом вине

Нестандартное развлечение предложили посетителям спа-курорта в Японии.

Отдыхающие могли искупаться в божоле. 700 метров над уровнем моря, вокруг горы и море молодого вина. Поливали им не только взрослых, но и детей. Для чего – не сообщается. Но очевидно, что все остались довольны.

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Нестандартное развлечение предложили посетителям спа-курорта в Японии. Отдыхающие могли искупаться в божоле. 700 метров над уровнем моря, вокруг горы и море...
 
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