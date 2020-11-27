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В Японии туристам предложили искупаться в молодом вине
Источник материала: ОНТ
Нестандартное развлечение предложили посетителям спа-курорта в Японии.
Отдыхающие могли искупаться в божоле. 700 метров над уровнем моря, вокруг горы и море молодого вина. Поливали им не только взрослых, но и детей. Для чего – не сообщается. Но очевидно, что все остались довольны.
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Нестандартное развлечение предложили посетителям спа-курорта в Японии. Отдыхающие могли искупаться в божоле. 700 метров над уровнем моря, вокруг горы и море...
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