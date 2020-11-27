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В Неваде при стрельбе на улице один человек убит и четверо ранены

27.11.2020 12:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Неваде при стрельбе на улице один человек убит и четверо ранены

В Хендерсоне (Невада, США) произошла стрельба на улице. В результате один человек умер от полученных ранений, еще четверых госпитализировали. Об этом информирует CNN.

Стрельба произошла в День благодарения, утром 26 ноября. Жертвой стал 22-летний мужчина, четверо раненых в возрасте от 18 до 35 лет были доставлены в госпиталь, их жизням ничто не угрожает.

По подозрению в нападении были задержаны мужчина и женщина. По предварительным сведениям, они разъезжали на автомобиле и стреляли по прохожим.

Фото: Depositphotos

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В Хендерсоне (Невада, США) произошла стрельба на улице. В результате один человек умер от полученных ранений, еще четверых госпитализировали. Об этом...
 
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