Протесты вспыхнули в Болгарии и Индии

Источник материала: ОНТ

В неспособности здравоохранения противостоять ковиду жители Болгарии обвиняют власти своей страны.

Митингующие вышли к зданию правительства в Софии с требованием отменить изоляцию. Толпа попыталась войти в помещение, но полиция преградила путь – вспыхнули потасовки. Экономические последствия антикарантинных мер ощущаются в стране с марта. Люди уверены, что новые запреты только ухудшат положение.

В Индии тысячи фермеров пытаются прорваться в столицу – Нью-Дели, чтобы выразить властям протест против реформы законодательства, которое касается сельского хозяйства. С протестующими, вооружёнными дубинками и ножами, полиция вступает в жёсткие столкновения. Стражи порядка применяют водометы и слезоточивый газ. Фермеры для прорыва в столицу угрожают пересесть на тракторы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram