В Аргентине простились с Диего Марадоной. На церемонию пришли тысячи человек

Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. В Аргентине простились с Диего Марадоной. В узком семейном кругу гениального футболиста похоронили в пригороде Буэнос-Айреса рядом с могилами его родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Обстановка на прошедшей 26 ноября церемонии прощания была невероятно эмоциональной. Отдать дань уважения своему кумиру пришли тысячи человек.



