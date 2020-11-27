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В России началось строительство моторного завода Haval

27.11.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Haval в сентябре текущего года стала первым китайским автопроизводителем, заключившим специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ, взяв тем самым обязательства по локализации ключевых компонентов, необходимых для выпуска автомобилей. И теперь Haval объявила о начале строительства завода по производству двигателей.


Запуск завода по производству двигателей станет следующим этапом локализации Haval в России. Компания завершила его проектирование, а строительство планируется закончить к концу 2022 года. Завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России — его производственная мощность составит 80 тысяч моторов ежегодно.


Производственный комплекс расположится на территории действующего на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области завода полного цикла, который начал работу летом прошлого года. Завод займет площадь более 10 тысяч м2, кроме того, новое производство двигателей обеспечит более 300 рабочих мест.

 
 
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Новый этап локализации производства Haval в России - китайская компания приступила к строительству завода по выпуску двигателей.
 
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