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В России началось строительство моторного завода Haval
Источник материала: Tut.by
Компания Haval в сентябре текущего года стала первым китайским автопроизводителем, заключившим специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ, взяв тем самым обязательства по локализации ключевых компонентов, необходимых для выпуска автомобилей. И теперь Haval объявила о начале строительства завода по производству двигателей.
Запуск завода по производству двигателей станет следующим этапом локализации Haval в России. Компания завершила его проектирование, а строительство планируется закончить к концу 2022 года. Завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России — его производственная мощность составит 80 тысяч моторов ежегодно.
Производственный комплекс расположится на территории действующего на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области
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Новый этап локализации производства Haval в России - китайская компания приступила к строительству завода по выпуску двигателей.
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