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В Рогачевском районе Renault сбил двух мужчин

27.11.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пешехода попали под колеса легковушки в Рогачевском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 26 ноября, около 18.50, в агрогородке Довск. Установлено, что 32-летний водитель Renault ехал по улице Гомельской и при разъезде со встречным автомобилем сбил 64-летнего и 33-летнего пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Световозвращающими элементами они обозначены не были.

 
 
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Они пересекали проезжую часть в неустановленном месте.
 
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