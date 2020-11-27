В Рогачевском районе Renault сбил двух мужчин

Источник материала: Tut.by

Два пешехода попали под колеса легковушки в Рогачевском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 26 ноября, около 18.50, в агрогородке Довск. Установлено, что 32-летний водитель Renault ехал по улице Гомельской и при разъезде со встречным автомобилем сбил 64-летнего и 33-летнего пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Световозвращающими элементами они обозначены не были.