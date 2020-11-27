Как ухаживать за кожей лица под маской? Дерматолог отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

На лице из-за постоянного ношения маски может появляться раздражение — в виде покраснений, пятен, угревых высыпаний. Это могут быть как новые дерматологические проблемы, так и обострение старых, рассказывает врач-дерматолог Виктория Коцур.



Виктория Коцур Врач- дерматолог второй категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Врач-второй категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

— Чтобы минимизировать негативные последствия от ношения маски (особенно в осенне-зимний сезон с его перепадами температур), как минимум необходимо соблюдать простое правило — менять маску раз в два-три часа. Меньший вред коже нанесут маски из натуральных материалов, например хлопковые, в них проще дышать, а также в них не так быстро скапливается конденсат. От макияжа в области маски следует отказаться: пудра, плотные тональные средства могут привести к ухудшению качества кожи.

На улице в холодный сезон не стоит носить маску. Если же вы входите в какое-либо здание, то лучше ее надевать не на улице, а в момент, когда вы уже оказались во входной части помещения — так будет образовываться меньше конденсата (но важно, чтобы ваши руки были вымыты или обработаны антисептиком).



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Ежедневный уход за кожей лица — и с ношением маски, и без — должен включать умывание, тоник, нанесение крема два раза в сутки. Рекомендую умывать лицо до и после маски. Если такой возможности нет, можно протереть кожу ватным диском, смоченным хлоргексидином.

При появлении на коже под маской воспалительных высыпаний (прыщей) стоит обратить внимание на кремы, которые снижают продукцию кожного сала. В их состав входят салициловая кислота, сера, цинк, ниацинамид и прочие компоненты. При появлении раздражений пользуйтесь аптечными средствами, в состав которых входит пантенол. При необходимости можно использовать разные кремы для разных зон лица. Однако если вы видите, что ситуация с кожей выходит из-под контроля, на ней появляются новые зудящие красные пятна, гнойничковые элементы, обязательно обратитесь к дерматологу.