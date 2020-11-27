ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские банки ужесточили условия кредитования населения и предприятий

27.11.2020 12:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Коммерческие банки ужесточили условия выдачи займов для всех категорий кредитополучателей, говорится в аналитическом обозрении Нацбанка, подготовленном на основе опроса топ-менеджеров коммерческих банков.

Белорусские банки ужесточили условия кредитования населения и предприятий

В третьем квартале коммерческие банки ужесточили условия выдачи кредитов «для всех категорий бизнеса», отмечают авторы аналитического обозрения.

Также ужесточились условия рефинансирования ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте кредитами в белорусских рублях для представителей малого и среднего бизнеса.

Наряду с этим, говорится в обозрении Нацбанка, ужесточились требования к финансовому положению всех кредитополучателей.

«Требования к обеспечению исполнения обязательств по кредитному договору ужесточились как для представителей бизнеса, так и для физических лиц (на потребительские нужды)», — констатируют специалисты регулятора.

По данным коммерческих банков, ужесточение кредитования произошло в связи с недостатком ресурсов.

«Изменение ситуации с ликвидностью в банках значительно повлияло на ужесточение условий кредитования всех категорий кредитополучателей», — сообщили представители коммерческих банков в ходе опроса Нацбанка.

Напомним, в третьем квартале после президентских выборов ухудшение политической ситуации в стране привело к оттоку депозитов из коммерческих банков. Проблемы с ликвидностью для банков обострились также в связи с тем, что Нацбанк, принимая меры по снижению давления на валютный курс белорусского рубля, ограничил в третьей декаде августа предоставление коммерческим банкам рублевой ликвидности (данные ограничения продлены до 19 января).

Следует отметить, в первом квартале 2021 года, говорится в обозрении Нацбанка, коммерческие банки ожидают смягчения условий кредитования для крупного бизнеса. При этом в обозрении не приводится обоснование, в связи с чем банки ожидают смягчения условий кредитования для крупного бизнеса в начале следующего года.

«Думаю, правительство будет давить на снижение рублевых ставок. Но это очевидно и сейчас. Вопрос в том, позволит ли макроэкономика это сделать», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммерческие банки ужесточили условия выдачи займов для всех категорий кредитополучателей, говорится в аналитическом обозрении Нацбанка, подготовленном на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Герасименя рассказала, кто сможет поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции МОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика