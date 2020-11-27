«Выхлоп в 300%» — и еще 10 причин, чтобы завести свой канал на YouTube

Источник материала: ProBusiness



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Александр Савик — основатель и руководитель компании Rentcentr.by, которая занимается сдачей в аренду мебели и оборудования для мероприятий. О его непростом пути в собственный бизнес мы уже писали . Но 2020 год стал для Александра, как и для многих других предпринимателей, переломным. Ощутимая просадка в существующем проекте, выход в онлайн, запуск собственного YouTube-канала, создание студии… О том, как Александр открывал новый проект Savik.by , какую пользу бизнесу может дать присутствие на YouTube, как монетизировать и продвигать свой канал — читайте в материале.

— 2020 год внес множество коррективов и в бизнес, и в жизнь каждого из нас. У меня несколько бизнесов, но прокат мебели пострадал наиболее существенно, как и прочие ивент-направления в этом году. Мы просели процентов на 60−70 к аналогичному периоду прошлых лет.

Но сейчас речь не о сложностях этого бизнеса, а о том, что кризис — это не только события со знаком минус. Это еще и новые идеи, новые взгляды, новые интересные направления. Убежденность в этом помогла мне найти и открыть новое очень перспективное направление в бизнесе.



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Я собрал свои «ЗУН» в кучку

Поскольку я предприниматель и собственник с 10-летним стажем, мне часто приходилось заниматься продвижением собственных бизнесов и продуктов в интернете. Я разбираюсь в SЕО и понимаю, как попасть в топ выдачи Google, Яндекс и т.п. Ко мне довольно часто обращались знакомые, партнеры по бизнесу, друзья за советами и с просьбами помочь продвинуть их сайты и бизнес в интернете. И какое-то время я это делал просто потому, что мне было интересно: получится ли дать им «топчик» в интернете.

Понимая, что такая услуга востребована и у меня уже есть сработанная команда, я в конце концов собрал свои «ЗУН» (знания, умения, навыки) и опыт в «кучку» и подумал в спокойной обстановке о том, как это все монетизировать И в итоге открыл новое направление в бизнесе — компанию Savik.by , которая занимается созданием «под ключ» и продвижением YouTube-каналов для бизнеса.

Подход к продвижению в интернете у меня такой. Например, компании нужен сайт, и у большинства он есть. Далее, чтобы сайт работал и приводил клиентов, продавал, представлял компанию — он должен быть виден в поисковых системах по профильным запросам компании. И все сейчас понимают, что просто создать сайт — уже мало. Его нужно продвигать, и за работу по продвижению сайтов бизнес, как правило, платит SEO-специалистам, Digital-агентствам и так далее.

Так вот с YouTube-каналами — та же история.



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YouTube уже шагает семимильными шагами

Анализируя перспективы своего бизнеса, я посмотрел на аналитику. Вот пару цифр из обзора глобального цифрового рынка, из которго следует, что в Беларуси:

79% населения ищут товары и услуги в интернете

46% делают покупки или оплачивают счета через интернет.

А вот список сайтов, которые посещали белорусы в начале января 2020 года. Обратите внимание, что в рейтинге популярности Google — на первом, а YouTube — на втором месте:

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Изображение с сайта datareportal.com

Кроме того, я узнал, что на YouTube заходят прогрессивные, дальновидные компании, которые инвестируют сегодня не в завтра, а вчера — в сегодня. Для подтверждения моих слов можно привести в пример исследование активности беларуских брендов в YouTube за III квартал 2020 года.

Компания AMDG | Artox Media Digital Group проанализировала активность более 350 брендов в YouTube в III квартале 2020. Методология учитывает количество роликов, загруженных на тот или иной канал, период их размещения, совокупное количество просмотров роликов и количество подписчиков канала. Исходя из этих параметров была выведена их ценность и присвоен вес:

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Фото с сайта artox-media.by

А если посмотреть на страны СНГ, то там YouTube уже шагает семимильными шагами и набирает обороты, приближаясь к ТВ. Конкуренция в нишах растет, а услуги продвижения дорожают.

А вот еще несколько интересных цифр и фактов из открытых источников, таких как sproutsocial.com , mediakix.com , tubularinsights.com , ppchero.com и некоторых других:

90% покупателей изучают информацию о продукте и бренде именно на YouTube

48% маркетологов закладывают в бюджет расходы на рекламу в YouTube

В топ-3 формата видео на YouTube входят: обзоры, how to видео (как сделать что-либо) и блоги

За последний год на 70% выросло число пользователей, которые подписываются и следят именно за создателями контента на YouTube, лидерами мнений

По опросам, YouTube — вторая по популярности социальная сеть для инфлюенс-маркетинга. Так проголосовали 70% опрошенных маркетологов в опросе MediaKix

Видео на YouTube — также третий по популярности формат среди размещений у инфлюенсеров после Instagram Post и Instagram Stories.

Глядя на все эти показатели, я понял, что нашему белорусскому рынку нужна компания, которая профессионально занималась бы созданием и продвижением каналов, созданием для них видеоконтента, настройкой рекламы, организовывала коллаборации с белорусскими блогерами и другими белорусскими YouTube-каналами.



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Тогда я решил передать оперативное управление по уже имеющимся проектам своему заместителю — теперь там «рулит» Екатерина:) А сам с головой ушел в изучение механизмов работы YouTube (алгоритмов, правил, оптимизации, структуры и т.д.) и продвижения бизнеса в интернете в целом. За довольно короткое время я:

Просмотрел порядка сотни тематических видео на темы создания/продвижения/администрирования каналов в YouTube

Перечитал ворох литературы по данному вопросу

Прошел обучение и курсы в «Академия авторов YouTube», в ближайшее время сдаю на сертификаты YouTube.

На данном этапе я активно собираю базу таких каналов и блогеров, систематизирую возможные варианты сотрудничества для компаний, которым потребуются наши услуги.

10 причин создать свой канал на YouTube

Кроме всего сказанного, я хочу обратить внимание на эти 10 причин, по которым бизнесу нужен канал на YouTube:

1. Это повышает узнаваемость бренда. Когда клиент может сопоставить образ компании, товара, услуг, объекта с одним из большого количества образов, сохраненных в памяти. И если этот образ будет положительным (а именно таким вы и создаете его в своем ролике), он будет выгодно отличать вас на фоне конкурентов. Это поможет покупателям, в момент принятия решения о покупке, выбрать именно ваш бренд вместо другого.

2. Повышает уровень конверсии сайта и продаж. YouTube помогает привлекать целевой трафик на ваш сайт. Привлечение целевой аудитории предполагает, что она будет настроена на оформление заказа или звонок в вашу компанию. Цели повышения уровня конверсии — это увеличение продаж, экономия бюджетов на рекламу. Самое главное — стараться привлекать целевую аудиторию, которая настроена на оформление заказа или звонка. Для этого нужно максимально четко прописывать coll to action.

3. Формирует доверие клиента. Присутствие на YouTube помогает устанавливать доверительные отношения с клиентом. Доверие — основа конверсий и продаж. Клиент вам доверяет, вас часто видит, вы открыто показываете себя ему: свой бизнес, свои услуги, свой товар. Клиент за вами наблюдает, смотрит ролики и к вам потихонечку привыкает. Ведь продажи — это не совсем краткосрочный процесс, и клиента к продаже нужно готовить.

И в итоге доверие клиента повышает шансы компании в конкурентной борьбе и ускоряет процесс продажи. Согласно статистике (все источники указаны выше), с помощью видео возможно увеличить конверсию сайта до 80%. Это же распространяется и на продажи. Опять же, по исследованной мной статистике — 74% клиентов после просмотра роликов совершают покупку.



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4. Видео смотрят даже ленивые — это удобный формат. Согласитесь, кто-то не любит читать, открыл статью и закрыл — «простыня» текста, не хочется вникать и вчитываться. А видео смотрят даже ленивые. Это более легкий для восприятия развлекательный способ подачи информации. Особенно если это короткий (около 1 минуты) информативный видеоролик по делу, по пунктам, по существу.

Просматривая такой ролик, ваш потенциальный клиент почерпнет для себя нужную информацию, скорее всего, подпишется на ваш канал, перейдет на сайт и познакомится с вашим бизнесом, товарами и услугами поближе. По статистике (источники — выше по тексту) 57% потребителей говорят, что видео дало им больше уверенности в покупке онлайн.

5. Видео очень любит Google и другие поисковые системы. Видеоконтент продвигается поисковыми системами. Потому как видео увеличивает время пребывания посетителей на вашем сайте. А еще это тренд. Видеоконтент сейчас везде.

Стоит также понимать, что YouTube — это сервис Google, так же как и Google-карты, на которых тоже обязательно должен быть ваш бизнес. А так как это сервисы Google, то, как говорится, «рука руку моет». Используя сервисы Google, YouTube помогает вашему сайту подниматься в поисковой выдаче.

6. Видео продвигают социальные сети. Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и другие соцсети отдают предпочтение и лучше ранжируют, продвигают контент с видео. И если у вас снят ролик, он интересный, он актуальный, он полезный, у вас интересная услуга и вы ее показываете или просто делаете обзоры своих товаров, рассказываете об услугах — соцсети это оценят по достоинству.

Ведь видеоконтент сейчас стремительно набирает обороты и выгодно отличается от постов с фото и текстом. В результате — соцсети дадут вам эффект, переходы, узнаваемость.

7. Рост точек соприкосновения с клиентом. Потенциальный клиент видит ваш бизнес на вашем сайте, клиент видит ваши товары, услуги и компанию на YouTube, клиентам выдаются в поисковиках ваши товары или услуги, потребитель наблюдает вас в других социальных сетях.

При таком продвижении вы всегда напоминаете клиенту о себе. Он как бы нечаянно встречает ваш бизнес в тех или иных источниках.

И в момент, когда ему потребуются ваши услуги — он вас не пропустит.



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8. Инструмент конкуренции. YouTube-канал для бизнеса — это отличный и мощный инструмент, возможность опередить, обойти конкурентов. И если этого не делаете вы, то, возможно, завтра это сделает ваш конкурент и будет первым пожинать лавры. Если у вас до сих пор нет своего YouTube-канала — это нужно делать уже сегодня, чтобы рассказать о себе, о своих преимуществах, презентовать товары и услуги, закрепить узнаваемость бренда, повысить продажи.

9. Возможность обратной связи с вашими клиентами. Благодаря YouTube-каналу и, в частности, комментариям под вашими видео вы можете живо реагировать на аудиторию, давать свои ответы, короткие ссылки,

где вы подробно рассказываете или описываете тот или иной товар, услугу. Возможно другое видео на какую-то статью на вашем сайте и т.д. Существует возможность поинтересоваться у вашего потребителя отзывами, вопросами или даже произвести опрос на ту или иную тему, устроить конкурс, анонсировать акцию. Собрать мнения и предложения.

10. Контент, который продает. Контент сегодня — это наше все. Важно понимать, что речь идет именно об уникальном контенте, который создали вы, ваша компания или подрядчик для вашей компании.

Поисковые системы любят именно уникальный контент. Именно такой контент будет потом продавать вас 24/7. Каким может быть эффективный контент для бизнеса? Например:

Товары и услуги, которыми вы занимаетесь: вы о них рассказываете, показываете конкурентные преимущества, распаковка товаров, процесс оказания услуг. Формат «было-стало» или «до-после» и т.д.

Видеоинструкции: как собрать, как разобрать, как работает, как действует и так далее, т.е. товар в действии

Обзоры. К этому все привыкли, конечно, но когда об этом рассказываете вы, есть доверие к вам

Интервью — интересная тема, всегда бы хотелось видеть и наблюдать за собственником компании, за персоналом, который работает в этой компании и т.д. Живое общение с ними в формате интервью всегда будет интересно клиенту

Рубрика «вопрос-ответ», где на часто задаваемые вопросы клиентов отвечает менеджер. Как результат — ваш бизнес-YouTube канал — это как ваша компания и офис, только в онлайне.



Фото предоставлено автором

Как лучше монетизировать YouTube-канал

YouTube-канал можно создать и продвигать самостоятельно, но знать и понимать нужно как минимум:

Алгоритмы, правила и тренды YouTube

Разбираться в авторском праве

Уметь делать анализ конкурентов (других каналов)

Составлять контент-план

Правильно создавать и оформлять канал

Правильно заливать, оптимизировать ролики

Следить за аналитикой канала, со временем вносить правки

Понимать, чем отличается канал для бизнеса от канала видеоблогера, какие цели у каналов авторов

Продвигать и настраивать видео

Разбираться в Google Ads для запуска рекламы.

И многое другое.

YouTube — это не просто залил видео, забыл, а там — бах и миллион просмотров. Канал нужно увязать с другими источниками продвижения бизнеса и сформировать общую стратегию продвижения бизнеса в интернете в целом. Все это можно делать самостоятельно либо привлекать подрядчиков.

С момента его запуска на конкретных кейсах из собственного бизнеса убедился, что YouTube-канал может приносить клиентов и быть активным инструментом продаж и без «армии» подписчиков. На мой взгляд, бизнес должен монетизировать просмотры и видеоконтент непосредственно через свою сферу деятельности.

То есть стоит понимать, что YouTube не платит по своей партнерской программе за подписчиков. YouTube платит за просмотры. Очень усредненно за 1000 просмотров видео при подключении монетизации YouTube платит $ 1. Но в то же время ваш заработок с одного клиента на вашем товаре или услуге равен, к примеру, $ 20−30 или $ 100.

Понимаем, что если наше видео увидела целевая аудитория на YouTube, и из той же 1000 просмотров нам удалось получить хотя бы 1 лид и продажу, то, как видно, та же 1000 просмотров способна дать заработать не 1 $ (как в случае монетизации YouTube), а те же $ 20−30 или 100, которые приносят вам продажа ваших услуг или товара.



Фото предоставлено автором

Как происходит продажа через YouTube-канал. Я бы определил, что в классике воронка продаж через YouTube выглядит так:

Вам нужен контент и грамотное продвижение своего YouTube-канала

Контент генерирует просмотры и подписчиков

Просмотры генерируют трафик на сайт

Сайт генерирует лиды

Лиды генерируют продажи.

Поделюсь кейсом по продвижению одного из YouTube-каналов. Бизнес занимается продажей нишевого товара. И на скрине за один из кварталов 2020 года хорошо виден целевой трафик на его сайт с YouTube-канала (Важно! В кейсе не отображены цифры переходов из поисковых систем):

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Изображение предоставлено автором

На скрине мы видим, что на фоне иных источников превалирует YouTube. На первом месте и его показатели: количество переходов, глубина просмотра сайта, время нахождения посетителя, перешедшего с YouTube-канала на сайт.

Кроме трафика, лидов, YouTube-канал и видео на нем при условии «грамотной увязки с сайтом» отлично ранжируется в поисковых системах и выводит сайт, услугу, компанию в топ по профильным запросам.

Однако, по моему мнению, рынок Беларуси еще «не совсем созрел», бизнес не понимает и не принимает эффективность YouTube. И не готов активно вкладываться в YouTube сегодня, так как, к примеру, уже вкладывается в SEO, контекстную рекламу, рекламу в Инстаграме.

YouTube с точки зрения «выхлопа»

Давайте вспомним, как складывалось развитие сайтов и бизнес-аккаунтов в Instagram. Первая реакция тех, кому предлагали их завести, была как минимум такой: «Да ну, зачем мне сайт, у меня вывеска есть и визитки». «Instagram — это ерунда какая-то!» То же самое было и с ТiкТок. А сейчас сайт — просто мастхэв, а для развития своего аккаунта в Instagram бизнесы вливают хорошие бюджеты.

Уже известно, что YouTube намерена сделать из видеохостинга площадку для продажи товаров прямо из видео. Известно, что новую технологию уже начали тестировать на некоторых каналах.

Цель этой затеи в том, чтобы сделать из множества видео на YouTube обширный каталог товаров, который зрители могут просматривать, нажимать и покупать напрямую.

Так что не стоит игнорировать YouTube как инструмент продаж. Он отработает на вас 24/7 и не один год с выхлопом 300% и более.

Это как зачетка в институте: сперва вы на зачетку работаете, потом зачетка на вас. Если этого не сделаете вы — это сделают или делают уже сейчас ваши конкуренты. Но это также означет, что не стоит ждать мгновенного результата.

Я не буду сейчас долго рассказывать о том, как именно вы можете продвигать свой YouTube-канал — все это уже есть в этом видео. Без воды — только сок!

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Все должно быть по уму: вместо заключения

Скажу честно, что свой первый ролик для YouTube я снял просто на камеру Go Pro, сидя в автомобиле. Далее я пробовал снимать в офисе при обычном освещении. И только потом приобрел кольцевой свет и пробовал снимать как на камеру смартфона, так и на Go Pro, задумался о качестве звука и приобрел микрофоны.

И постоянно это были сложности и затраты — временные, организационные и т.п. Нужно определить место, выбрать фон, настроить камеру, выставь свет, а потом после съемки все демонтировать, чтобы освободить пространство в офисе и т.д. Я постоянно был недоволен качеством контента. Пока в итоге не понял, что все должно быть по уму. Хорошая видеокамера, хороший свет, качественный звук и правильно оборудованное съемочное пространство.

Поэтому стартовая работа над собственным проектом завершилась тем, что я оборудовал свою YouTube-студию. На все про все у меня ушло порядка $ 3000. Хочу отметить, что уже сейчас я ощущаю потребность в наших услугах на рынке и предвосхищаю ажиотажный спрос и подорожание услуг. Также я однозначно могу прогнозировать дальнейшее стремительное развитие технологий YouTube, самой площадки и видеомаркетинга в целом.

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