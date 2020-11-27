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Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц

27.11.2020 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В далёком 2001 году на экраны вышел фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли. Экранизация серии компьютерных игр Tomb Raider оказалась более чем успешной, и Крофт стала очень обсуждаемым персонажем. В 2018 году был выпущен новый фильм – «Tomb Raider: Лара Крофт». И вновь люди заинтересовались главной героиней.

Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Фото: instagram.com/lexielimitless 

Американка Лекси Элфорд увлеклась персонажем настолько сильно, что захотела проверить на себе её физподготовку. Девушка обратилась к голливудскому тренеру, который помогал Алисии Викандер (сыгравшей Крофт в фильме 2018 года) стать похожей на настоящую искательницу приключений. И мужчина согласился разработать для Лекси программу тренировок.

Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lexie Limitless 

После встречи с девушкой тренер сразу завалил её упражнениями. Кроме стандартных тренировок с утяжелителями и гантелями, а также помимо выпадов и приседаний Элфорд пришлось даже кататься на коньках. И с каждой неделей тренировки становились всё интенсивнее.

Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lexie Limitless 

А ещё приходилось придерживаться определённой диеты. По словам Лекси, это было даже сложнее, ведь нельзя было употреблять молочные продукты, сахар и полуфабрикаты. Зато требовалось ежедневно есть по три куриных яйца с овощами на завтрак. Впрочем, на обед и ужин можно было есть почти всё: говядину, курицу, индейку, лосось, сардины, макрель, осьминога, различные крупы, бобы и так далее.

Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lexie Limitless 

Однако спустя всего неделю Элфорд почувствовала, что становится легче. А спустя 45 дней она и вовсе ощутила небывалую лёгкость во всём теле. За время этих тренировок она набрала 2,7 кг мышечной массы и потеряла 1,8 кг жира.

Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lexie Limitless 

И, конечно, проект не мог бы считаться завершённым, если бы после всех этих усилий девушка не примерила на себя образ Лары Крофт.

Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Фото: instagram.com/lexielimitless 

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который похудел, играя в видеоигры. Как ему это удалось – читайте здесь.

Люди в материале: Анджелина Джоли, Алисия Викандер, Лекси Элфорд, Lexie Alford, Angelina Jolie, Alicia Vikander

 
 
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В далёком 2001 году на экраны вышел фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли. Экранизация серии компьютерных игр Tomb Raider...
 
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