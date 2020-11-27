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Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
Источник материала: СТВ
В далёком 2001 году на экраны вышел фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли. Экранизация серии компьютерных игр Tomb Raider оказалась более чем успешной, и Крофт стала очень обсуждаемым персонажем. В 2018 году был выпущен новый фильм – «Tomb Raider: Лара Крофт». И вновь люди заинтересовались главной героиней.
Американка Лекси Элфорд увлеклась персонажем настолько сильно, что захотела проверить на себе её физподготовку. Девушка обратилась к голливудскому тренеру, который помогал Алисии Викандер (сыгравшей Крофт в фильме 2018 года) стать похожей на настоящую искательницу приключений. И мужчина согласился разработать для Лекси программу тренировок.
После встречи с девушкой тренер сразу завалил её упражнениями. Кроме стандартных тренировок с утяжелителями и гантелями, а также помимо выпадов и приседаний Элфорд
А ещё приходилось придерживаться определённой диеты. По словам Лекси, это было даже сложнее, ведь нельзя было употреблять молочные продукты, сахар и полуфабрикаты. Зато требовалось ежедневно есть по три куриных яйца с овощами на завтрак. Впрочем, на обед и ужин можно было есть почти всё: говядину, курицу, индейку, лосось, сардины, макрель, осьминога, различные крупы, бобы и так далее.
Однако спустя всего неделю Элфорд почувствовала, что становится легче. А спустя 45 дней она и вовсе ощутила небывалую лёгкость во всём теле. За время этих тренировок она набрала 2,7 кг мышечной массы и потеряла 1,8 кг жира.
И, конечно, проект не мог бы считаться завершённым, если бы после всех этих усилий девушка не примерила на себя образ Лары Крофт.
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Девушка 45 дней тренировалась как Лара Крофт. И теперь она сама могла бы стать расхитительницей гробниц
В далёком 2001 году на экраны вышел фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли. Экранизация серии компьютерных игр Tomb Raider...
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