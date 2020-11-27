Власти задумались о сокращении декретного отпуска. К чему это может привести и как поступили соседи

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в очередной раз заговорили о сокращении декретного отпуска. Так, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил о важности «обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире». Это не первый раз, когда чиновники рассуждают о сокращении декрета. Например, еще в 2016 году уменьшить декретный отпуск на один год предлагал Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Однако в Министерстве труда ранее подчеркивали , что ни о каком сокращении речи пока не идет.

FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, какие плюсы и минусы есть у сокращения декрета, а также посмотрел, какой отпуск по уходу за ребенком в соседних странах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Чтобы был позитивный эффект, нужно провести немалую работу». Эксперт — о том, что надо сделать, прежде чем сокращать декрет

Это не первый раз, когда чиновники рассуждают об уменьшении отпуска по уходу за ребенком. Например, сократить декретный отпуск на один год в 2016 году предлагал Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента по экономическим вопросам. В 2018 году этот вопрос обсуждали на заседании Совета Республики. Однако в Минтруда впоследствии не раз заявляли о том, что пока о сокращении декрета речи не идет.

Наталья Щербина, ведущий специалист по социальным исследованиям Исследовательского центра ИПМ, обращает внимание на то, что прежде чем обсуждать сокращение отпуска по уходу за ребенком, нужно сперва ответить на вопросы, зачем это нужно и как это сделать.

— Дальнейшее объяснение и продвижение этой идеи зависит от цели государства. На что именно должно повлиять сокращение этого отпуска: на сокращение расходов ФСЗН, рост занятости женщин, рост рождаемости? — говорит Наталья Щербина. — Последние два года позиция Минтруда заключалась в том, что отпуск по уходу за ребенком не будет пересматриваться, и эта позиция аргументировалась так: «Мы можем себе это позволить». Если больше позволить себе трехлетний декрет мы не можем, значит нужно это озвучить и аргументировать дальнейшие действия. Это основная вещь, которую должно сделать государство, прежде чем принимать такие меры.

Также, продолжает Наталья Щербина, государство должно заранее определиться с тем, как именно будет сокращен отпуск по уходу за ребенком. Например, будет это актуально только для новых рождений или в том числе для тех, кто уже находится в отпуске по уходу за ребенком, что произойдет с пособием — будет ли его выплата просто сокращена на год или пособие увеличат, разделив сумму за три года на два. Об этом тоже важно сообщить заранее, считает эксперт.

— Семьи выстраивают свои жизненные стратегии исходя из имеющейся информации о господдержке. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком с выплатой пособия — это, по сути, стабильность на три года. Если господдержка кардинально меняется (а сокращение отпуска — это кардинальное изменение), значит, это должно анонсироваться заранее. На коммуникацию должен уйти минимум год. А у нас весь этот год ушел на то, чтобы озвучивать противоположную информацию, что отпуск сокращаться не будет. Чтобы от такого решения был позитивный эффект, должна быть проведена немалая работа, — отмечает Наталья Щербина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выгода для экономики страны и для женщин: какие плюсы у сокращения декрета

Меньше дискриминации и выше зарплаты для женщин

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова отмечает, что для женщин трехлетний декрет — это «огромные временные затраты». Они сказываются в том числе на их положении на рынке труда.

— В нашем быстро меняющемся мире выпасть со своего рабочего места на три года — это непозволительная роскошь. В итоге мы видим, что женщин дискриминируют на рынке труда. Работодатель, конечно, не хочет брать работника, который может пропасть на три года, — комментирует Катерина Борнукова. — Также женщины имеют так называемый материнский штраф в зарплатах: те из них, которые уходили в декрет, зачастую получают меньше, чем женщины с похожим бэкграундом, которые в декрет не уходили. Это потеря и для женщин, и для экономики в целом. При этом, по данным исследований, никаких выигрышей для детей, если сравнивать декрет продолжительностью 2 года и 3 года, нет.

Эксперт полагает, что сокращение декретного отпуска может даже поспособствовать повышению рождаемости.

— Сегодня основная часть населения живет в городах, и они смотрят на этот трехлетний отпуск по уходу за ребенком как на обязанность. Для них это лишние временные затраты. Если мы сократим эти затраты, поможем совместить родительство с участием на рынке труда (а это то, чего женщины хотят), то рождаемость не упадет, а, наоборот, вырастет, — считает Катерина Борнукова.

По мнению Натальи Щербиной, сокращение отпуска по уходу за ребенком изменило бы «подходы к выстраиванию будущего, карьеры, планирования заработка».

— Если семья планирует 2−3 детей, уже будет понимание того, что это не 6−9 лет в декрете, а меньше. Значит, женщине нужно инвестировать усилия не только в семью, но и в занятость, в свой доход, чтобы семья потом жила хорошо и рассчитывала в большей степени на себя, чем на пособие по уходу за ребенком. Следовательно, потери от длительного перерыва в работе для накопленного образовательного и профессионального потенциала женщин будут меньше.

Наталья Щербина подчеркивает, что выход на работу для матерей важен в том числе и потому, что у женщин с детьми и женщин без детей очень большой разрыв в зарплате.

— Получается, те, кто уходит в отпуск по уходу за ребенком, особенно надолго, на 2−3 детей, потом сильно теряют в своих доходах из-за потери квалификации за это время. А если семья распадается и ребенка воспитывает мать или муж теряет работу, то риски бедности в такой семье сразу увеличиваются, — говорит эксперт.

Экономический рост для страны

Ранее эксперты BEROC уже подсчитывали , что общий экономический эффект от сокращения отпуска по уходу за ребенком с трех лет до двух может составить 2,7% ВВП. Это связано, во-первых, с тем, что человеческий капитал женщин в декрете ухудшается, и сокращение декрета уменьшило бы эти потери, а во-вторых, с тем, что женщины, сидя дома с детьми, не вносят никакого вклада в экономику.

— Люди — это основной капитал для экономики, а сейчас ситуация складывается так, что население стареет, многие уезжают. Поэтому было бы хорошо вовлечь имеющийся резерв в участие на рынке труда, и сокращение отпуска по уходу за ребенком этому поспособствовало бы, — комментирует Катерина Борнукова. — Если сложить все эти факторы — сохранение человеческого капитала женщин после рождения ребенка, их более ранний выход на рынок труда, — то получится достаточно значимое влияние на ВВП и экономический рост.

К слову, по подсчетам экс-помощника президента Кирилла Рудого, сделанным в 2016 году, сокращение декрета на один год привело бы к росту ВВП на 2,3%.

Наталья Щербина обращает внимание еще и на то, что женщины, выходя на работу, будут уплачивать со своей зарплаты подоходный налог и те же взносы в Фонд соцзащиты.

— Это благо и для государства тоже, — добавляет эксперт.

Экономия для Фонда соцзащиты

— У нас все три года декретного отпуска идут с пособием, которое позволяет обеспечить какой-то минимальный уровень дохода для неработающей женщины. Конечно, когда речь шла о сокращении декретного отпуска, то подразумевалось в первую очередь именно сокращение сроков выплаты пособия. Если его платить не три года, а два, то это будет существенная экономия для государства, — говорит Катерина Борнукова. — Сегодня на детские пособия тратится больше 1% ВВП. Это существенная сумма, и если ее уменьшить на треть, то для нашего бюджета, который сейчас находится в плачевном состоянии, это будет серьезное подспорье.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Не хватает садиков, риски бедности, социальная напряженность: какие минусы у сокращения декрета

Недостаточно развитая дошкольная инфраструктура

Катерина Борнукова констатирует, что «ситуация с садиками для детей до 3 лет пока не решена, и быстро решить ее не получится».

— Декретный отпуск сократить можно быстро, а вот что делать с садами, пока непонятно. Сейчас наш отпуск по уходу за ребенком ненормально длинный, один из самых длинных в мире. При этом обстоятельства и политика государства складываются так, что трехлетний декрет является для женщин скорее обязанностью, чем возможностью. Во-первых, сложилась определенная социальная норма, а во-вторых, другого выхода нет, потому что детские сады строят из расчета, что дети пойдут туда в 3 года. В итоге детей до 3 лет устроить туда достаточно сложно, а это приводит к тому, что женщины вынуждены сидеть дома все три года, — поясняет Катерина Борнукова. — Из различных исследований мы знаем, что такое продолжительное время дома ничего не прибавляет к развитию детей, после 1,5−2 лет они получают больше плюсов от социализации. Поэтому, если бы в детских садах были созданы хорошие условия, дети развивались бы даже успешнее.

Наталья Щербина также согласна с тем, что вся дошкольная инфраструктура в Беларуси выстроена исходя из того, что дети в основном идут в сад в 3 года, а с ясельными группами и садами для детей от 1 до 2 лет «у нас провал».

— Если представить, что все дети идут в сад в 2 года, соответственно, они должны начинать адаптироваться на год или полгода раньше. Но для детей такого возраста у нас нет практически ничего. Классические ясли, которые принимают детей с 6-месячного возраста, в Минске вообще одни. Для двухмиллионного города это очень мало. Так что дошкольная инфраструктура у нас совершенно не адаптирована к выходу детей более раннего возраста, — констатирует Наталья Щербина. — Чтобы быстро это сделать, нужно пускать в эту сферу частников. Пусть это будут маленькие сады, пусть они будут в жилых домах, пусть это будут какие-то семейные садики, но это должно произойти до того момента, как отпуск по уходу за ребенком сократят, чтобы семьям было куда девать детей, когда надо будет выходить на работу.

По данным за прошлый год, в Беларуси работало всего 15 частных детских садов, говорит Наталья Щербина. Большинство из них находились в Минске. Рассчитывать на то, что семьи будут нанимать нянь, тоже не приходится: «это дорогие, практически эксклюзивные услуги».

— В ситуации, когда у нас повышается пенсионный возраст, нельзя положиться и на помощь бабушек, и тем более — дедушек: им нужно выработать стаж, а потом еще и на пенсии поработать, чтобы хватало денег на жизнь, — добавляет эксперт. — Семьи могут оказаться в положении, когда отпуск по уходу за ребенком сократили, а девать детей некуда. Поэтому, прежде чем идти на такой шаг, необходима серьезная предварительная работа со стороны Минобразования и Минтруда.

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Рост рисков бедности для семей с детьми (особенно на селе)

Эксперты уже обращали внимание на то, что пособие по уходу за ребенком вносит значительный вклад в снижение уровня бедности и снижают неравенство. Более того, в сельской местности рождаемость выросла после того, как в 2013 году пособие по уходу за ребенком привязали к средней зарплате по стране. Связано это с тем, что получать пособие по уходу за ребенком зачастую стало выгоднее, чем работать.

— В сельской местности возможности для занятости ограничены, особенно для женщин с детьми. Поэтому получение пособия является альтернативой низкооплачиваемой занятости, — комментирует Наталья Щербина. — Даже если посмотреть на интервалы рождения детей в сельской местности, видно, что они практически совпадают с этими трехлетними отпусками. Эта зависимость от пособий видна уже сейчас. Если в сельской семье есть дети до 3 лет, она может не находиться за чертой бедности, но как только в семье все дети старше 3 лет, эти риски увеличиваются. Поэтому сокращение отпуска по уходу за ребенком, особенно если уменьшится и общая сумма выплачиваемого пособия, скорее всего, повлияет на благосостояние сельских семей.

Вместе с тем Наталья Щербина приводит статистические данные: женщины в сельской местности в среднем рожают на три года раньше, чем в городах, процент женщин со средним и средним специальным образованием там тоже выше.

— Трехлетний декрет тоже мотивирует к использованию такой стратегии: зачем учиться и работать, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления. Но если отпуск станет двухлетним, то эти стратегии будут меняться. Это станет не так выгодно, надо будет искать другие варианты. Значит, молодые семьи будут больше думать о том, как быть более самостоятельными в принятии решений, нести больше ответственности за свою семью, а это тоже хорошо.

Социальное недовольство

— В прошлом году мы проводили опрос по поводу продолжительности отпуска по уходу за ребенком и видели, что большинство наших респондентов трехлетний отпуск воспринимают позитивно. Это удобно, в основном выгодно семьям, а если невыгодно, то из отпуска по уходу можно выйти раньше и оставить часть пособия. Это трехлетняя стабильность, и семьи планируют свою жизнь исходя из этого. Когда период стабильности уменьшается, первая реакция — это негатив. Почему было так, а стало хуже? Но это в первую очередь вопрос восприятия, — говорит Наталья Щербина.

Чтобы уменьшить возможное социальное недовольство, эксперт предлагает собрать обратную связь о том, какой вариант отпуска по уходу за ребенком кажется людям оптимальным, предложив при этом разные варианты.

— Тогда мы узнаем, какое количество семей было бы согласно на двухлетний декрет, но с выплатой пособия за три года, какое — на выплату пособия в течение полутора лет, но с возможностью быть в отпуске до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, и так далее. Можем предложить и такой вариант: пусть будет третий оплачиваемый год, но только в том случае, если его берет отец. Пускай у людей будет выбор. В конце концов сложится какая-то наиболее приемлемая система предоставления отпусков и выплаты пособий, которая удовлетворяла бы потребности большего числа семей, — объясняет Наталья Щербина. — Пока мы видим, что самый приемлемый вариант, по мнению людей, — тот, который есть. Но это не только потому, что всем нравится именно так. Просто люди привыкли и адаптировались к такой форме отпуска.

Заболеваемость детей

— Еще одна возможная проблема — это болезненность детей. Об этом говорили в том числе в Минтруда: этот третий год декрета — это год на адаптацию. Ребенок может пойти в сад, начать болеть, а у мамы есть возможность посидеть в это время дома и не брать каждый раз больничный, — объясняет Наталья Щербина. — Если период отпуска по уходу за ребенком сократится, не исключено, что выход в сады в 2 года будет сопровождаться ростом болезненности детей. И может получиться так, что расходы на оплату больничных для матерей окажутся сопоставимы с расходами на выплату пособий. Опять же встает вопрос детских поликлиник, медицинского облуживания. К этому тоже нужно готовиться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Как уходят в отпуск по уходу за ребенком в соседних странах и какое пособие там получают?

В России, как и в Беларуси, в отпуск по уходу за ребенком можно уйти до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Разница — в пособии. Его выплачивают не все 3 года, как у нас, а только первые 1,5. Иными словами, если женщина хочет пробыть в декрете все 3 года, ей нужно рассчитывать на то, что половину этого срока она не будет получать никаких выплат. Пособие по уходу за ребенком составляет 40% зарплаты человека, который уходит в декрет (в Беларуси пособие привязано к средней зарплате по стране и одинаково для всех).

В Украине отпуск по уходу за ребенком тоже длится три года. Общая сумма пособия за этот период составляет 41 280 гривен (3717 рублей). Из них 10 320 гривен (929 рублей) выплачивается в виде единовременного пособия, а остаток поровну делится на 36 месяцев. Ежемесячная выплата, таким образом, составляет 860 гривен (77 рублей).

Помимо этого, в Украине с прошлого года существует программа «Муниципальная няня». Родители ребенка до 3 лет могут получать от государства 1779 гривен (160 рублей) в месяц на компенсацию стоимости услуг няни. Украинские власти отмечали , что главная цель этой программы — дать родителям возможность пойти работать в первые годы после рождения ребенка.

В Литве максимальный срок отпуска по уходу за ребенком составляет три года, но пособие по уходу выплачивается либо один год, либо два — в зависимости от желания родителя. От сроков выплаты пособия зависит его размер. Если пособие выплачивается один год, то оно составит 77,58% зарплаты получателя. Если два года, то в первый год пособие составит 55,31% зарплаты, во второй — 31,03%. В третий год декрета пособие не выплачивается.

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В Латвии отпуск по уходу за ребенком составляет 1,5 года, причем взять его можно в любой момент, пока ребенку не исполнится 8 лет. Отпуск также можно разделить на части. При этом пособие назначается либо до достижения ребенком 1 года, либо 1,5 лет (по выбору родителя). Если пособие выплачивается 1 год, оно составляет 60% от зарплаты получателя, если 1,5 года — то 43,75% зарплаты.

В Польше после рождения ребенка одному из родителей положено 20 недель декретного отпуска, после этого — еще 32 недели отпуска по уходу за ребенком. В общей сумме получается один год. Но эти 32 недели отпуска можно взять не подряд, а разбив на несколько частей (не больше четырех) и до конца того календарного года, в котором ребенку исполняется 6 лет. Кроме того, дополнительные две недели отпуска по уходу за ребенком может взять его отец.

Пособие по уходу за ребенком в первые шесть недель составляет 100% средней зарплаты за последний год, остальные недели — 60%. Отцовские две недели оплачиваются в полном размере.