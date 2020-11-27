Если нет идей, что заказать к приходу друзей. Команда Gastrofest запустила наборы коробок с едой

Источник материала: Tut.by

Команда «Гастрофеста» запустила новый продукт — «Гастробокс» . Это готовая еда в коробках на любые случаи жизни. На данный момент представлено семь тематических коробок (сет к вину, азиатский, вегетарианский, BBQ, с курицей, круассанами, к бранчу), но наборы будут дополняться. У каждого бокса своя цена от 32 до 39 рублей, доступны они только с доставкой через Delivio. Показываем, как выглядят такие коробки и что внутри.

Brunch Box

Стоимость бокса: 39 рублей









Что входит в бокс

Круассаны с лососем и сливочным сыром, круассаны с ганашем и кислой вишней

Сырники, домашняя карамель

Окорок вяленый, хлеб пражский, сыр маасдам

Хумус, чипсы тортилья

Цукини с дайконом и лемонграссом

Вес бокса: 800/1000 г

Wine Box

Стоимость бокса: 39 рублей









Что входит в бокс

Твердый сыр, маасдам сыр, бри сыр, козий сыр

Вяленый окорок, салями спьяната пиканте

Гигантские оливки, томаты черри, виноград

Круассаны, соус сливочная карамель

Вес бокса: 650 г

Croissant Box

Стоимость бокса: 34 рубля









Что входит в бокс

3 круассана с копченым лососем, сливочным кремом и свежим огурцом

3 круассана с кислой вишней и арахисовым ганашем

3 круассана с вяленым окороком, рукколой и сладким перцем

3 круассана с ростбифом в соусе унаги и сливочным сыром

Количество круассанов в боксе: 12 шт

Hot Chicken Box

Стоимость бокса: 39 рублей









Что входит в бокс

Глазированная мякоть бедра цыпленка в медово-соевом соусе

Глазированные крылья цыпленка в медово-соевом соусе

Филе цыпленка с острым перцем, арахисом и зеленым луком в устричном соусе

Картофель по-деревенски, пряная кукуруза на гриле

Черри

Соус: зеленый, сладкий чили с кунжутным маслом, спайси, кочудян с кинзой и пастой мисо.

Вес бокса: 1850 г

Veggi Box

Стоимость бокса: 34 рубля









Что входит в бокс

Хумус классический, хумус свекольный

Бабагануш, овощные стики

Авокадо с молодой капустой, шпинатом и трюфельной заправкой

Поке с овощами в соусе кочудян

Соус гамадари, хлеб пражский

Вес бокса: 1200 г

Asian Box

Стоимость бокса: 39 рублей









Что входит в бокс

Гонбау с рисом «Нишики»

Грудинка в пряном соусе хойсин с рисом «Нишики»

Корейская жареная курица в сладко-остром соусе

Поке с овощами в соусе кочудян

Хрустящие овощи вок

Азиатский салат с лапшой

Вес бокса: 1450 г

BBQ Box (Mini)

Стоимость бокса: 32 рубля









Что входит в бокс

Глазированные крылья и куриные бедра в медово-остром соусе

Ростбиф с говядиной и перечным соусом

Нежная свиная грудинка в соусе хойсин

Овощи гриль

Пряная кукуруза на гриле

Картофель по-деревенски

Вес бокса: 1000 г

BBQ Box (Maxi)

Стоимость бокса: 39 рублей









Что входит в бокс

Глазированные крылья и куриные бедра в медово-остром соусе

Ростбиф в перечном соусе

Свиная грудинка в соусе хойсин

Овощи гриль

Пряная кукуруза на гриле

Картофель по-деревенски

Вес бокса: 1400 г

Отметим, что оформить заказ можно день в день или на следующий день, не позже. Заказать бокс можно через сайт gastrobox.by .