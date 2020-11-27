Если нет идей, что заказать к приходу друзей. Команда Gastrofest запустила наборы коробок с едой

Команда «Гастрофеста» запустила новый продукт — «Гастробокс». Это готовая еда в коробках на любые случаи жизни. На данный момент представлено семь тематических коробок (сет к вину, азиатский, вегетарианский, BBQ, с курицей, круассанами, к бранчу), но наборы будут дополняться. У каждого бокса своя цена от 32 до 39 рублей, доступны они только с доставкой через Delivio. Показываем, как выглядят такие коробки и что внутри.
Brunch Box
Стоимость бокса: 39 рублей
Что входит в бокс
Круассаны с лососем и сливочным сыром, круассаны с ганашем и кислой вишней
Сырники, домашняя карамель
Окорок вяленый, хлеб пражский, сыр маасдам
Хумус, чипсы тортилья
Цукини с дайконом и лемонграссом
Вес бокса: 800/1000 г
Wine Box
Стоимость бокса: 39 рублей
Что входит в бокс
Твердый сыр, маасдам сыр, бри сыр, козий сыр
Вяленый окорок, салями спьяната пиканте
Гигантские оливки, томаты черри, виноград
Круассаны, соус сливочная карамель
Вес бокса: 650 г
Croissant Box
Стоимость бокса: 34 рубля
Что входит в бокс
3 круассана с копченым лососем, сливочным кремом и свежим огурцом
3 круассана с кислой вишней и арахисовым ганашем
3 круассана с вяленым окороком, рукколой и сладким перцем
3 круассана с ростбифом в соусе унаги и сливочным сыром
Количество круассанов в боксе: 12 шт
Hot Chicken Box
Стоимость бокса: 39 рублей
Что входит в бокс
Глазированная мякоть бедра цыпленка в медово-соевом соусе
Глазированные крылья цыпленка в медово-соевом соусе
Филе цыпленка с острым перцем, арахисом и зеленым луком в устричном соусе
Картофель по-деревенски, пряная кукуруза на гриле
Черри
Соус: зеленый, сладкий чили с кунжутным маслом, спайси, кочудян с кинзой и пастой мисо.
Вес бокса: 1850 г
Veggi Box
Стоимость бокса: 34 рубля
Что входит в бокс
Хумус классический, хумус свекольный
Бабагануш, овощные стики
Авокадо с молодой капустой, шпинатом и трюфельной заправкой
Поке с овощами в соусе кочудян
Соус гамадари, хлеб пражский
Вес бокса: 1200 г
Asian Box
Стоимость бокса: 39 рублей
Что входит в бокс
Гонбау с рисом «Нишики»
Грудинка в пряном соусе хойсин с рисом «Нишики»
Корейская жареная курица в сладко-остром соусе
Поке с овощами в соусе кочудян
Хрустящие овощи вок
Азиатский салат с лапшой
Вес бокса: 1450 г
BBQ Box (Mini)
Стоимость бокса: 32 рубля
Что входит в бокс
Глазированные крылья и куриные бедра в медово-остром соусе
Ростбиф с говядиной и перечным соусом
Нежная свиная грудинка в соусе хойсин
Овощи гриль
Пряная кукуруза на гриле
Картофель по-деревенски
Вес бокса: 1000 г
BBQ Box (Maxi)
Стоимость бокса: 39 рублей
Что входит в бокс
Глазированные крылья и куриные бедра в медово-остром соусе
Ростбиф в перечном соусе
Свиная грудинка в соусе хойсин
Овощи гриль
Пряная кукуруза на гриле
Картофель по-деревенски
Вес бокса: 1400 г
Отметим, что оформить заказ можно день в день или на следующий день, не позже. Заказать бокс можно через сайт gastrobox.by.