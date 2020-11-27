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Если нет идей, что заказать к приходу друзей. Команда Gastrofest запустила наборы коробок с едой

27.11.2020 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда «Гастрофеста» запустила новый продукт — «Гастробокс». Это готовая еда в коробках на любые случаи жизни. На данный момент представлено семь тематических коробок (сет к вину, азиатский, вегетарианский, BBQ, с курицей, круассанами, к бранчу), но наборы будут дополняться. У каждого бокса своя цена от 32 до 39 рублей, доступны они только с доставкой через Delivio. Показываем, как выглядят такие коробки и что внутри.

Brunch Box

Стоимость бокса: 39 рублей



Что входит в бокс

  • Круассаны с лососем и сливочным сыром, круассаны с ганашем и кислой вишней
  • Сырники, домашняя карамель
  • Окорок вяленый, хлеб пражский, сыр маасдам
  • Хумус, чипсы тортилья
  • Цукини с дайконом и лемонграссом

Вес бокса: 800/1000 г

Wine Box

Стоимость бокса: 39 рублей



Что входит в бокс

  • Твердый сыр, маасдам сыр, бри сыр, козий сыр
  • Вяленый окорок, салями спьяната пиканте
  • Гигантские оливки, томаты черри, виноград
  • Круассаны, соус сливочная карамель

Вес бокса: 650 г

Croissant Box

Стоимость бокса: 34 рубля



Что входит в бокс

  • 3 круассана с копченым лососем, сливочным кремом и свежим огурцом
  • 3 круассана с кислой вишней и арахисовым ганашем
  • 3 круассана с вяленым окороком, рукколой и сладким перцем
  • 3 круассана с ростбифом в соусе унаги и сливочным сыром

Количество круассанов в боксе: 12 шт

Hot Chicken Box

Стоимость бокса: 39 рублей



Что входит в бокс

  • Глазированная мякоть бедра цыпленка в медово-соевом соусе
  • Глазированные крылья цыпленка в медово-соевом соусе
  • Филе цыпленка с острым перцем, арахисом и зеленым луком в устричном соусе
  • Картофель по-деревенски, пряная кукуруза на гриле
  • Черри
  • Соус: зеленый, сладкий чили с кунжутным маслом, спайси, кочудян с кинзой и пастой мисо.

Вес бокса: 1850 г

Veggi Box

Стоимость бокса: 34 рубля



Что входит в бокс

  • Хумус классический, хумус свекольный
  • Бабагануш, овощные стики
  • Авокадо с молодой капустой, шпинатом и трюфельной заправкой
  • Поке с овощами в соусе кочудян
  • Соус гамадари, хлеб пражский

Вес бокса: 1200 г

Asian Box

Стоимость бокса: 39 рублей



Что входит в бокс

  • Гонбау с рисом «Нишики»
  • Грудинка в пряном соусе хойсин с рисом «Нишики»
  • Корейская жареная курица в сладко-остром соусе
  • Поке с овощами в соусе кочудян
  • Хрустящие овощи вок
  • Азиатский салат с лапшой

Вес бокса: 1450 г

BBQ Box (Mini)

Стоимость бокса: 32 рубля



Что входит в бокс

  • Глазированные крылья и куриные бедра в медово-остром соусе
  • Ростбиф с говядиной и перечным соусом
  • Нежная свиная грудинка в соусе хойсин
  • Овощи гриль
  • Пряная кукуруза на гриле
  • Картофель по-деревенски

Вес бокса: 1000 г

BBQ Box (Maxi)

Стоимость бокса: 39 рублей



Что входит в бокс

  • Глазированные крылья и куриные бедра в медово-остром соусе
  • Ростбиф в перечном соусе
  • Свиная грудинка в соусе хойсин
  • Овощи гриль
  • Пряная кукуруза на гриле
  • Картофель по-деревенски

Вес бокса: 1400 г

Отметим, что оформить заказ можно день в день или на следующий день, не позже. Заказать бокс можно через сайт gastrobox.by.

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Команда «Гастрофеста» запустила новый продукт - «Гастробокс». Это готовая еда в коробках на любые случаи жизни. На данный момент представлено семь тематических...
 
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