Квартира в Минске с полускрытой кухней, каминной и телевизором, который можно закрыть панелями

Источник материала: Tut.by

Квартира для молодой пары в Минске, о которой на днях рассказал AD , интересна нестандартными дизайнерскими решениями. Например, на кухне мойка скрыта за створками, а телевизор находится за раздвижными панелями, закрывая которые ТВ-зону можно превращать в каминную.



Кухня-гостиная. Колонны из оникса работают как источник света: внутри расположены мощные светодиодные ленты. Фото: admagazine.ru

Владельцы квартиры — очень яркие и творческие люди. Они мало готовят дома, но устраивают домашние вечеринки, часто путешествуют и хорошо себя чувствуют в обстановке отеля. На этом дизайнеры студии Soffit Interiors, которые работали в этой квартире, и решили сделать акцент.



Фото: admagazine.ru



Кухня. За сдвинутыми створками скрывается мойка. Фото: admagazine.ru



Фрагмент кухни. Со стороны кухни в стальной остров интегрированы выдвижные шкафы. Фото: admagazine.ru

Планировка квартиры позволяла любые эксперименты: открытое пространство без перегородок, большие окна с приятным видом на лес. Дизайнеры разделили квартиру на две крупные зоны: гостевую (в нее вошли гостиная-кухня, коридор и гостевой санузел) и личную (спальня, гардеробная, ванная комната и две лоджии).



Фото: admagazine.ru

Чтобы сохранить ощущение открытого пространства, помещения объединили при помощи стеклянных дверей. Прозрачные двери ведут из спальни в гостиную; на время вечеринки их закрывают, в остальное время из спальни просматривается вся общественная зона.



Вид из гостиной на спальню. ТВ-зона легким движением руки превращается в каминную: телевизионный экран закрывается панелями из нержавеющей стали, внизу подвесной камин с двумя встроенными биогорелками. Фото: admagazine.ru

Кухня небольшая, поскольку владельцы квартиры не любят готовить, но с секретом: деревянные створки можно задвинуть и спрятать за ними блок с раковиной. Тот же прием повторяется в гостиной: раздвижные панели из нержавеющей стали закрывают экран телевизора, превращая ТВ-зону в каминную. В подвесную полку встроен камин с двумя биогорелками.

Зона личного пространства максимально приближена к гостиничному номеру: все очень удобно и находится под рукой. Чтобы попасть в гардеробную, достаточно обойти кровать — изголовье одновременно является стенкой одного из шкафов. Стеклянные двери ведут из гардеробной в ванную комнату.



Фото: admagazine.ru

В спальне ничего не прячется за дверцами, все открыто, но и для этого помещения дизайнеры придумали эргономичное решение. Роль прикроватных тумбочек выполняют элементы, которые являются частью кровати.



Фото: admagazine.ru

На фотографии ниже можно увидеть этот элемент, похожий на подлокотник автомобильного сиденья. Внутри розетка, выключатель и место для телефона или другого гаджета, с которым владелец расстается только на время сна.



Фрагмент спальни. Позади кровати — проходная гардеробная: изголовье является одновременно шкафом, второй шкаф расположен напротив. Через гардеробную можно пройти в ванную комнату. Фото: admagazine.ru