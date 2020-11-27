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Квартира в Минске с полускрытой кухней, каминной и телевизором, который можно закрыть панелями
Источник материала: Tut.by
Квартира для молодой пары в Минске, о которой на днях рассказал
Владельцы квартиры — очень яркие и творческие люди. Они мало готовят дома, но устраивают домашние вечеринки, часто путешествуют и хорошо себя чувствуют в обстановке отеля. На этом дизайнеры студии Soffit Interiors, которые работали в этой квартире, и решили сделать акцент.
Планировка квартиры позволяла любые эксперименты: открытое пространство без перегородок, большие окна с приятным видом на лес. Дизайнеры разделили квартиру на две крупные зоны: гостевую (в нее вошли гостиная-кухня, коридор и гостевой санузел) и личную (спальня, гардеробная, ванная комната и две лоджии).
Чтобы сохранить ощущение открытого пространства, помещения объединили при помощи стеклянных дверей. Прозрачные двери ведут из спальни в гостиную; на время вечеринки их закрывают, в остальное время из спальни просматривается вся общественная зона.
Кухня небольшая, поскольку владельцы квартиры не любят готовить, но с секретом: деревянные створки можно задвинуть и спрятать за ними блок с раковиной. Тот же прием повторяется в гостиной: раздвижные панели из нержавеющей стали закрывают экран телевизора, превращая ТВ-зону в каминную. В подвесную полку встроен камин с двумя биогорелками.
Зона личного пространства максимально приближена к гостиничному номеру: все очень удобно и находится под рукой. Чтобы попасть в гардеробную, достаточно обойти кровать — изголовье одновременно является стенкой одного из шкафов. Стеклянные двери ведут из гардеробной в ванную комнату.
В спальне ничего не прячется за дверцами, все открыто, но и для этого помещения дизайнеры придумали эргономичное решение. Роль прикроватных тумбочек выполняют элементы, которые являются частью кровати.
На фотографии ниже можно увидеть этот элемент, похожий на подлокотник автомобильного сиденья. Внутри розетка, выключатель и место для телефона или другого гаджета, с которым владелец расстается только на время сна.
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Квартира в Минске для молодой пары с интересными дизайнерскими решениями.
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