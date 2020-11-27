Бессменного ведущего «Битвы экстрасенсов» отстранили. Его обвиняли в подсказках участникам за деньги

Источник материала: Tut.by

На днях в интернете появилась информация о том, что один из бессменных ведущих шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов (работал более 13 лет) якобы брал деньги у участников проекта за подсказки. Руководство канала ТНТ, узнав об этом, отстранило его, пишет starhit.



Фото из FB Сергея Сафронова

Экстрасенс Алина Вердиш сообщила, что у нее есть доказательства, которые раскрывают деятельность Сергея Сафронова. «У меня есть записи переговоров, банковские переводы, огромное количество сообщений, слитые задания», — рассказала она на своем YouTube-канале.

По ее словам, подобная помощь стоила недешево: за испытание «Ширма» — 600 тысяч российских рублей (около 8 тысяч долларов), за «Багажник» — 900 тысяч рублей (около 12 тысяч долларов). Алина утверждает, что каждый последующий этап ведущий оценил в 200 тысяч российских рублей (2600 долларов) и пообещал участнице, что проведет ее до самого финала.

«СтарХит» получил официальный комментарий ТНТ:

«Битва экстрасенсов» существует уже тринадцать лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов.

Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели».