Лукашенко побывал в «красной зоне» 6-й больницы

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко посетил красную зону 6-ю больницу Минска. Он был в респираторе, но медицинские перчатки все же не надел.

Побывал Лукашенко посетил «красную зону» 6-й больницы. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

На видео видно, что Лукашенко зашел в коридор со спущенной на подбородок маской. Встретив врача, он сказал: «По глазам вижу – новый у нас человек. Все в этих комбинезонах. Я уже по 10 раз со всеми поздоровался… Здесь ты лечишь людей?».

Врач ответила, что здесь «красная зона».

«То есть мне одевать маску?» - спросил у нее Лукашенко. После того, как врач ему ответила утвердительно, он надел респиратор, а предложенные ему медицинские перчатки так и остались у него в руках. Он их не надел.

После этого Лукашенко, обращаясь к женщине-врачу сказал: «Ну показывай, как ты лечишь».