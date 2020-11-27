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В Индии в море упал МиГ-29К, пилота ищут

27.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Индии во время учебного полета в Аравийское море упал истребитель российского производства МиГ-29К, который находился на вооружении индийского военно-морского флота. Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на ВМС Индии.

Отмечается, что одному пилоту удалось успешно катапультироваться, а другого до сих пор ищут как пропавшего.

В ВМС Индии заявили, что сделали запрос на расследование этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в 2014 году российский истребитель МиГ-29К разбился в Средиземном море почти сразу после взлета с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" вблизи сирийского побережья. Авария произошла из-за технической неисправности.

По мнению исследователей британского аналитического центра RUSI, официально названная причина аварии - беспорядок на палубе после обрыва двух тросов авиафинишера - на самом деле призвана скрыть истинную причину аварии - низкую надежность силовой установки самолета (вызванную, в том числе, проблемами с электронной системой управления).

 
 
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В Индии во время учебного полета в Аравийское море упал истребитель российского производства МиГ-29К, который находился на вооружении индийского военно-морского...
 
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