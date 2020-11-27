«Все всё понимают». Группа «Каста» выпустила клип - фанаты уверены, что он о событиях в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российская хип-хоп-группа «Каста» выпустила жестокий клип на трек «Выходи гулять». Фанаты подозревают, что сюжет ролика перекликается с событиями в нашей стране. «Этот клип — иллюстрация всего того, что прямо сейчас происходит в Беларуси», — пишут они. Посмотрите!

Трек «Выходи гулять» не новый — его группа выпустила еще в начале 2020 года. Но именно сейчас название песни для белорусов звучит как никогда символично: оно рифмуется с массовыми протестами в стране и с фразой «Я выхожу» — это последнее, что Роман Бондаренко успел написать в социальных сетях перед тем, как вышел во двор, был избит и задержан. После его не стало от травм, несовместимых с жизнью.

Клип рассказывает историю силовика, который в компании сослуживцев пытает задержанных, а потом за семейным столом замечает на руках кровь, которая не смывается водой. В ролике много сцен насилия.

В комментариях к видео активно высказываются белорусы: «Прям актуалочка для Беларуси», «Спасибо, что выразили всю боль нашего народа и отвагу наших мужчин, которые все еще неделю за неделей, даже зная о насилии, выходят гулять», «Спасибо русским братьям за поддержку белорусского народа», «Какой жуткий и ужасно правдивый клип… От крови не отмыться, так и есть! Я выхожу!», «Главное же — ни одного слова про Беларусь, но все всё понимают, это настоящее искусство», «Ждем вас в новой Беларуси». Высказались и хабаровчане: «Включим на очередной субботний митинг! Привет из Хабаровска».

Напомним, 27 сентября во дворе жилого комплекса «Минск-Мир» прошел онлайн-концерт «Касты». Тогда музыканты посвятили композицию «Выходи гулять» белорусам и пожелали им «скорейшей победы».