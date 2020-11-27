



Никита Устиненко / " Прессбол"





Причиной дисквалификации стал договорной матч "Динамо-Молодечно" — "Могилёв" (5:6). Он прошёл в белорусской экстралиге в ноябре 2019 года.





Под запрет ИИХФ попали россияне Алексей Иванов и Станислав Кучкин, белорусы Павел Боярчук, Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей и Вячеслав Лисичкин.





Также дисциплинарная коллегия ИИХФ отменила решения Дисциплинарного комитета ФХБ, который сокращал срок отстранения Боярчука, Кучкина, Лисичкина, Устиненко и Шелега на 5 и 6 месяцев.



